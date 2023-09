¿Es verdad que Iraís de Es Show murió? Esta es la verdad de lo que pasó

La modelo Iraís Andrade del programa Es Show acaparó las tendencias porque en redes sociales se dio a conocer que supuestamente estaba muerta.

Todo sucedió cuando en redes sociales empezaron a circular mensajes sobre que la conductora y modelo había muerto, según los mensajes de la muerte de Iraís fueron difundidos en su propia cuenta de Facebook y firmados por una supuesta amiga de la presentadora de televisión.

Ernesto Chavana, durante el programa de Es Show, informó que algo había pasado con Iraís, pero no quiso revelar el contenido de los mensajes que circulaban en Internet sobe el supuesto fallecimiento, aseguró que primero iba a confirmar la información.

¿Es verdad que Iraís de Es Show murió?

Después de la polémica que surgió en Internet, Iraís Andrade de Es Show reapareció en redes sociales y publicó un video en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido.

La modelo y conductora señaló que está bien, que ayer salió de Monterrey con destino a Matamoros, contó que llegó a dormir, por lo que puso su celular en modo silencio y no se dio cuenta de todo el escándalo que se armó en redes sociales.

Iraís Andrade mencionó que su cuenta de Facebook fue hackeada y aseguró que gracias a estos mensajes falsos sus hijos y su familia se asustaron mucho.

“Que mala onda de su parte hacer una publicación en mi persona falsa. Yo me preocupé más por mis papás, porque me habla mi mamá y está bien preocupada, también mi hijo el mayor. Yo digo: por qué perjudicar a las personas. Estoy bien, aquí ando. Me hacen pasar un mal momento”, dijo la conductora de Es Show.

Iraís contó que el hackeo no solo incluyó la noticia de su muerte, sino que también hubo fraudes, pues las personas que se metieron a sus cuentas empezaron a pedirle dinero a sus contactos.