¿Qué le pasó a Jaime Camil? Esto es lo que se sabe

Jaime Camil es un famoso actor que proviene de una de las familias más reconocidas de México, su papá Jaime Camil Garza fue un reconocido empresario.

¿Qué le pasó a Jaime Camil Garza?

El papá de Jaime Camil sigue siendo recordado a tres años de su muerte, de acuerdo con la información se sabe que murió a causa de la septicemia catastrófica, la cual ocurre cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria “desbalanceada, anómala, frente a una infección”. Es decir, que el sistema inmunológico en un humano se sobrecarga al reaccionar de forma extrema frente a un agente infeccioso.

Este tipo de padecimiento generalmente está relacionado con infecciones del sistema respiratorio, al aparato urinario, o en la piel del sistema gastrointestinal.

Cada que puede su hijo Jaime Camil lo recuerda con emotivas fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a su padre y su hermana Issabela Camil.

¿Qué le pasó a Jaime Camil hijo?

Jaime Camil acaparó las tendencias en las últimas semanas porque se retransmitió en TV Azteca la serie de El Rey, que narra la vida de Vicente Fernández y el actor fue quien interpretó a Chente.

Sin embargo, actualmente, Jaime Camil también llama la atención por su radical cambio de look en el que dejó su cabellera oscura y ahora luce un look blanco canoso, el cual ha sido bien recibido por los fans, ya que consideran que le sienta bien su nuevo look de hombre maduro.

Así fue la relación entre Jaime Camil y su papá Jaime Camil Garza

En una entrevista en el programa Hoy, Jaime Camil contó cómo se llevaba con su papá, señaló que la relación con su padre fue un poco complicada con el divorcio de su papá, pero aun así recuerda su infancia muy bonita.

“Fue una infancia muy bonita, muy normal, dentro de las dificultades del divorcio y de este hale y estira y afloja, de ‘me toca a mí en Navidad’, ‘no, te toca a ti’ (…) No tenían una buena convivencia mi mamá y mi papá, no se llevaban bien después del divorcio, siempre había peleas y discusiones”, contó el actor.

Sin embargo, señaló que conforme fue creciendo se identificando con su padre. “Luego fui creciendo y me fui identificando más con mi papá, cuando cumplí 12, 13 años, me iba poco a poco llevando las cosas de la casa de mi mamá a la casa de mi papá. Como hombre, me identificaba más con mi papá y claro que tenía que ver también el aspecto de que había más facilidades en la casa de mi papá. Habían más juguetes, viajes… poco a poco me fui yendo con él al 100 por ciento”, añadió.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Jaime Camil habló de la generosidad de su papá, señaló que él siempre trataba de ayudar a la gente aunque no la conociera, indicó que disfrutaron él y sus hermanos la herencia que su papá les dejó en vida.