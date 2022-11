Le piden a Grupo Firme que se baje del escenario; Eduin Caz se enoja y canta 4 horas: "Vete a la..." (VIDEO)

Grupo Firme se ha caracterizado por dar conciertos épicos, como el que dio en el Zócalo de la Ciudad de México, además porque sus shows duran más de cuatro horas.

La banda liderada por Eduin Caz se presentó este fin de semana en Tijuana y comprobó que se adueña del escenario por horas.

Durante la presentación de Grupo Firme, Johnny Caz reveló que ya estaban apresurando a la banda para que terminara el concierto. “Es que ya están mam… y mam… por esta chingad... Tómenle la cámara. Aquí están diciendo: 'Muchachos, ya bájense", dijo el cantante.

A lo que Eduin Caz dijo que no se iba a bajar y hasta le mandó un mensaje grosero al dueño del estadio delante de todo el público para decirle que no se iba a ir todavía.

“Parece que no me conoces. Aquí Tijuana es mi casa y me voy a quedar. En mi casa y con mi gente, se me respeta. Allá atrás está el dueño del estadio, ¿Cómo nos van a correr, joto? Dile que se vaya a la ver…", dijo Eduin Caz de Grupo Firme.

Eduin Caz de Grupo Firme vivió una situación parecida en Las vegas

En una reciente entrevista que tuvo Eduin Caz con Franco Escamilla contó que esto mismo le ocurrió en un show de Las Vegas, pero que allá no pudo hacer un concierto de 4 horas, pues aunque le habían dicho que sí era viable al final lo bajaron del escenario y se quedó sin poder cantar algunos de sus grandes éxitos.

“Salí bien enojado, me habían prometido cuatro horas y media de show, en eso habíamos quedado y no se pudo”, dijo Eduin Caz.

Eduin Caz aseguró que regañó a sus empleados, quienes aseguraron que le habían dicho por el chícharo que se tenía que bajar del escenario: “Pensé que era broma”.