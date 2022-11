Eduin Caz llora en pleno concierto de Grupo Firme al recordar a su "hermano" fallecido (VIDEO)

El cantante de Grupo Firme Eduin Caz rompió en llanto en pleno concierto al recodar a un amigo que falleció, al que el artista quería como un hermano.

Grupo Firme se presentó en Tijuana y como es costumbre el show estuvo lleno de fiesta y emoción, pues Eduin Caz no pudo contener las lágrimas en el tema “Ni el dinero ni nada”.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se puede ver que Eduin Caz comienza a llorar cuando empiezan a sonar los primeros acordes de la canción.

Con lágrimas en los ojos el vocalista de Grupo Firme interpreta el tema que lo ha hecho llorar en innumerables conciertos. Así que los integrantes de su banda se acercan a él para abrazarlo y consolarlo.

¿Quién es el hermano muerto por el que llora Eduin Caz?

Eduin Caz de Grupo Firme contó en una entrevista para el programa de El Gordo y la Flaca que el tema de “Ni el dinero ni nada” le recuerdan a su amigo Giovanni, quien murió asesinado, luego de que fue secuestrado.

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche. cuando pasó … no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México”, dijo el cantante en aquella ocasión.

“Era una de las canciones que le gustaba y últimamente no la puedo cantar; es muy difícil para mí cantarla. Me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar”, contó Eduin Caz a dicho programa de espectáculos.