Estas son las canciones que Grupo Firme tocará en el concierto del Zócalo

Este domingo es el concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los más esperados desde hace meses por los fans de la agrupación.

Cerca de las 8 de la noche de este domingo Grupo Firme interpretará sus más grandes éxitos para complacer a sus fans capitalinos y de todo México, ya que el show será transmitido en redes sociales y por la tele abierta.

Sin duda en el setlist estará presente el tema “Ya supérame”, “El tóxico”, “En tu perra vida”, sin embargo, hay una canción que estará fuera del repertorio y se trata de “Ni el dinero ni nada”, aunque es uno de los más emotivos y queridos por los fans, Eduin Caz no lo interpreta porque se le quiebra la voz cada vez que la canta, según reveló el programa de El Gordo y la Flaca.

“Era una de las canciones que le gustaba y últimamente no la puedo cantar; es muy difícil para mí cantarla. Me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar”, contó Eduin Caz a dicho programa de espectáculos, ya que según el cantante este tema le recuerda a su amigo Giovanni, quien fue asesinado.

Setlist de Grupo Firme en el Zócalo

A continuación te dejamos el posible setlist que Grupo Firme va a cantar en el Zócalo de la CDMX.