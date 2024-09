Se le rompe el pantalón en VIVO a conductor de 'Venga la Alegría': 'estás muy potente' | VIDEO

Tal parece ser que es requisito tener grandes músculos para ser conductor de “Venga la Alegría", pues uno de los masculinos que trabajan en el matutino de TV Azteca tuvo que ser intervenido costureramente en vivo, pues rompió su pantalón por su gran volumen glutéico.

A través de redes sociales se viralizó momento exacto en el que al conductor Enrique Mayagoitia se le rompió su pantalón, por lo que el equipo de vestuario tuvo que ir a arreglarle su prenda para que pudiera seguir laborando.

"Pues ni modo, miren, aquí gajes del oficio", dijo Enrique Mayagoitia mientras lo grababan y llegaban dos trabajadoras para coser su pantalón, mientras que el presentador mantenía una postura firme.

"Es que, ¿por qué estás tan nalgón, hermano?", le dijo uno de sus compañeros a Enrique Mayagoitia bien antojado.

Tras ello, Kristal Silva llegó al lugar del accidente de vestuario y, tras hacer un análisis forense de la escena, llegó a la conclusión de que el pantalón se le rompió a Enrique Mayagoita porque no le quedó a la medida.

"Kike estás muy nalgón, ay vestuario pónganle licra en las pompas, ya saben cómo las tiene", bromeó Cristal Silva.

"Nuestro querido Kike Mayagoitia tuvo un pequeño percance con su pantalón", escribió Venga la Alegría junto al video donde exhibió el accidente de su colaborador a cuadro.

Como era de esperarse, la gente celebró el accidente del conductor de “Venga la Alegría” y dejó comentarios muy divertidos como: "Ja, ja, ja, ja. Que ganas de ser costurera", “me gustaría que mi cara estuviera en lugar de esas agujas de costura”, "Me hubieran dicho yo voy y les ayudo a coser", "Kristal llegando: '¿Te pdrreaste o que hiciste?', ja, ja, ja, ja" y "¿Y no es más fácil que se quite el pantalón y luego lo cosan?".