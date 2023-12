Dónde leer GRATIS 'Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra'

Los mangas son uno de los medios de entretenimiento y de narrativa visual más popular de la actualidad y aunque mucha gente piensa que sólo son japoneses, la verdad es que son creados en diferentes países, como Corea, la tierra de los idols que generan fantasías en las juventudes y las monetizan.

Uno de los mangas coreanos más populares de la actualidad y que es tendencia es aquel titulado “Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra”, el cual está en boca de todos los amantes del k-dramas y los romances de telenovela lindos y con la percepción de la realidad toda alterada, pues mezcla lindamente el amor y la fantasía.

La hipnosis de “Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra” adelanta que se trata de una historia en la que una heroína, Selonia, debe recuprar su memoria tras haber derrotado al Rey Demonio, mientras interactúa con sensuales y viriles personajes masculinos que la cortejarán.

“La heroína, tras perder al héroe, se ve envuelta con personajes secundarios que ni siquiera aparecían en la obra original. Selonia quedó en coma después de derrotar al Rey Demonio. Aunque logró sobrevivir tras rozar la muerte durante meses, su prometido, el héroe, el paladín y el dragón, todos los personajes secundarios masculinos, la abandonaron”, expica la sinopsis.

¿Dónde leer 'Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra'?

“A pesar de las numerosas maldiciones, ¿cómo podría ella dejar de darle vueltas a todo en su mente? Trató de comenzar una nueva vida en paz. Sin embargo… “¿Me conoces?” ‘¿Cómo es posible que el Rey Demonio muerto siga vivo?’ Y para empeorar las cosas, el Rey Demonio, sin memoria, permanece a su lado y se niega a irse. ¿Cómo lidiará Selonia con esta situación inesperada en su nueva vida?”, añade la descripción.

“Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra”, también conocido como “The Male Leads Were Stolen by the Extra” es un manga estrenado este 2023 que es escrito por Choam, Choelos y tiene las ilustraciones por Latte Foam.

Puedes leer “Los protagonistas masculinos fueron robados por el extra” aquí.