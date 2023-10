Leticia Sabater, cantante española, es víctima de acoso sexual en pleno concierto

Leticia Sabater, cantante, actriz y presentadora español, sufrió agresión sexual durante un show en vivo, delante de su público. Los hechos quedaron grabados en video y ahora circulan a través de redes sociales.

La cantante de origen español se encontraba realizando su rutina, en Blanes, España, cuando un hombre se sobrepasó con ella, dándole besos en la boca en más de una ocasión, ante la notable incomodidad de la artista.

Es parte del show que la cantante invite a alguien del público a subir al escenario para interactuar con ella. La cantante española suele dar un beso de pico al fanático ante aplausos en forma de juego. Sin embargo, en esta ocasión, las cosas se salieron de control.

En el video se puede ver que luego de que la cantante se acerca al hombre para darle un beso, él la abraza y hace que el beso dure más de lo esperado. El hombre, que se encuentra sin playera en el escenario, recibe una palmada en la espalda por parte de la cantante, como señal de que el beso ha terminado.

Luego de unos instantes, el hombre se aleja de la mujer brevemente, pero mantiene una actitud dominante. La mujer se nota asustada y retrocede mientras intenta mantener el control y hacer como que todo está bajo control. Ella piensa que la situación se calmó, se acerca al hombre para darle un abrazo y despedirlo del escenario y él aprovecha y le roba otro beso a la cantante, quien lo empuja.

Sabater piensa que con eso el hombre entendió que no habría más besos y ahora sí piensa en despedirlo, pero él se acerca de nuevo para intentar besarla una vez, más, pero ella intenta evitarlo con algunos manoteos.

Un programa de televisión se puso en contacto con la cantante, quien dijo que temía hacer una denuncia porque creía que la gente diría que ella era la culpable por provocar al hombre y seguirle el juego. "Siempre doy un beso a algún fan, pero este se sobrepasó. Me daba miedo que no se tomara seriamente mi denuncia porque es cierto que, al principio, le sigo el juego. No quería que dijeran que yo lo había provocado y que no podía quejarme. No es no, aunque previamente haya consentimiento", señaló la cantante.

DGC