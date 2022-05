Lidera los Premios Tony A Strange Loop

Associated Press .

A Strange Loop, el meta-viaje teatral de Michael R. Jackson aclamado por la crítica y que sigue la historia de un hombre gay, lidera las nominaciones en los Premios Tony, al obtener 11 candidaturas, se anunció ayer.

El drama laureado con el Premio Pulitzer 2020 fue nominado a Mejor Musical, Mejor Actor para el debutante Jaquel Spivey y Mejor Actriz para L Morgan Lee, quien pasa a ser la primera artista abiertamente transgénero postulada a estos galardones.

Jesse Williams, el astro de Grey’s Anatomy, quien hizo su debut en Broadway, obtuvo una nominación por Take Me Out, al igual que el coprotagonista, Jesse Tyler Ferguson de Modern Family. La dramaturga Lynn Nottage tuvo dos razones para sonreír la mañana de ayer: su obra teatral Clyde’s y su libreto para el musical MJ fueron ambos nominados.

Justo detrás de A Strange Loop, hubo un empate: con 10 nominaciones cada uno están MJ, el musical biográfico sobre Michael Jackson que incluye los más grandes éxitos del Rey del Pop, y Paradise Square, un musical sobre inmigrantes irlandeses y afroamericanos que luchan por sobrevivir en Nueva York en la época de la Guerra Civil, dirigido por el dramaturgo y director venezolano Moisés Kaufman.

Dos de las candidatas a Mejor Obra son sobre economía: Skeleton Crew de Dominique Morisseau, sobre la inseguridad laboral en una planta automotriz en Detroit en 2008, y The Lehman Trilogy de Stefano Massini, que presenta qué llevó al colapso de Lehman Brothers.

Los Tony se entregarán en el Radio City Music Hall, el próximo 12 de junio con Ariana DeBose como conductora.