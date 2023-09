Linet Puente se pone mal en VIVO en Ventaneando y llega paramédico a auxiliarla (VIDEO)

Tal parece ser que a Linet Puente le urge tomar unas vacaciones o ya de plano cambiar de trabajo a algo que le permita tener un poco de vida, pues la conductora de tv se puso muy mal en “Ventanenado”, al grado de que una paramédico tuvo que entrar a cuadro para atenderla.

Los tristes hechos ocurrieron este viernes y antes de la tragedia se pudo ver a Linet Puente bien feliz con su traje típico para conmemorar la independencia de México.

Sin embargo, conforme avanzó la emisión, la conductora comenzó a sentirse mal, lo cual levantó alerta entre sus colegas. Y obviamente la mejor manera de comunicarle al público que Linet la estaba pasando mal fue transmitirlo, grabarlo y subirlo a redes.

Ventaneando subió a su Instagram un video en el que se ve a Linet Puente sentada en el foro y siendo atendida por una paramédico, quien le estaba tomando la presión para ver que no fuera a sufrir algo como una arritmia cardiaca que pusiera en peligro su vida y existencia.

La paramédico le preguntó a Linet Puente si estaba pasando por algún momento de estrés y la conductora entre risas le respondió ella ve así, dejando claro que no cuida su salud y que antepone a la empresa que la tiene contratada antes de su propio bienestar físico.

De acuerdo con lo que se dijo, fueron fuertes mareos lo que ocasionó el sentimiento de descompensación a la famosa, por lo que le dieron un chesquito para que se sintiera bien.

"A las 2:30 me desperté con dolor de cabeza y luego a las 6:00 me levanté a hacer una entrevista y otra vez", contó, dejando claro que su descanso y bienestar son algo que no procura. Finalmente, tras checarle la presión, Linet Puente continuó trabajando con normalidad.