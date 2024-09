Litzy y el chef Poncho Cadena se besan por primera vez ante a las cámaras | VIDEO

Tal parece ser que la cantante Litzy y el chef Poncho Cadena, famoso por el programa “MasterChef Celebrity”, ya dejaron a tras la pena y la vergüenza de los conservadores de provincia, pues ya presumieron por primera vez ante las cámaras que se dieron beso bien romántico, que está dando mucho de qué hablar entre la gente que es una de sus contenidos y las telenovelas.

Cabe recordar que hace tiempo, en una entrevista con en el programa “Pinky Promise”, Litzy confirmó que tenía de novio a Poncho Cadena. La famosa dijo que su romance con el cocinero whitexican inició en “MasterChef Celebrity” cuando ella participó, pero que se consumó después: "Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef".

Litzy agregó que, por contrato, tenía prohibido convivir con los chefs, pues los jueces no podían acercarse a los participantes, ni para dar consejos y para otra cosa, pero que ya se habían flechado. No obstante, pudieron comenzar a salir cuando se acabó el reality.

“Nosotros pues no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad por contrato no pueden convivir con nosotros ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso. Entonces, obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa”, explicó Litzy.

Ahora, a través de un video que Poncho Cadena subió a sus redes, la pareja consumó ante sus fans de la manera más cursi posible: todo sucedió porque el chef invitó a la cantante a un video de cocina

Cadena presentó a su novia, se acercó a ella y luego le dio un beso en su mejilla, digno de una historia de amor de primaria. "Tenemos invitada, a la Litzy", fueron las palabras con las que el integrante de MasterChef Celebrity presentó a la cantante.

Los fans celebraron el acto de tierno romance entre los famosos y les dejaron mensajes de apoyo a su relación.