Llevan a la pantalla el caso de grooming de Jan Broberg

La miniserie A Friend of the Family, que se estrena el 14 de agosto por Universal+, busca situar a la audiencia en 1974, cuando Jan Broberg fue secuestrada a los 12 años por primera vez por Robert “B.” Berchtold, “amigo de la familia” quien tenía la confianza plena de los Broberg, quienes a través de la fe mormona vivían una vida plácida y sin disrupciones.

Al pasar los años, él se obsesiona con la joven secuestrándola en reiteradas oportunidades y ejerciendo una manipulación absoluta sobre su familia.

“Queríamos contar la historia de los Broberg desde un punto de vista psicológico, centrándonos en la experiencia emocional que vivieron Jan y sus padres, no en los detalles del abuso sexual. La historia trata sobre lo que la gente no pudo ver hasta que fue demasiado tarde y por qué no pudieron verlo. Para entender porqué los Broberg cometieron los errores que cometieron, era importante mostrar la manipulación metódica y deliberada de cada miembro de la familia”, compartió en entrevista Nick Antosca, escritor, showrunner y productor ejecutivo de A Friend of the Family.

Los Broberg eran una familia mormona clasemediera de Pocatello, en Idaho, Estados Unidos, la cual estaba integrada por Bob y Mary Ann (interpretados por Colin Hanks y Anna Paquin) y los padres, quienes tuvieron tres hijas, Jan, Karen y Susan.

Nick Antosca compartió que se sintió interesado en la vida de Jan y su familia debido a que “hay una relación humana compleja en el centro de la historia, tiene sentido contarse”.

Espera “que el público termine la serie habiendo tenido una experiencia inmersiva y empática en una historia que inicialmente puede parecer demasiado extraña para ser identificable. Espero que estén tan conmovidos por el viaje de los Broberg como yo”, añadió.

Contamos la historia desde el punto de vista de sus padres, no sólo desde el de Jan. Una vez que Berchtold se mete viven en mundos diferentes

Nick Antosca, Escritor y productor

Según el escritor, la fe de los protagonistas fue una pieza clave en su actuar, los valores que aprendieron en su iglesia los hicieron vulnerables frente a Berch-

told, pero éstos también los ayudaron a sobrevivir tras el abuso y ante los comentarios negativos de la comunidad de Idaho y de la policía por haber caído en las redes de Robert Berchtold.

“No queríamos que su fe los hiciera sentir ‘distintos’ ante audiencias no mormonas, pero también queríamos mostrar cómo Robert Berchtold explotaba valores y conceptos que estaban arraigados en su pensamiento para prepararlos”, compartió el productor de la miniserie.

El conocer los pormenores del caso para la producción, como las llamadas telefónicas entre Mary Ann y Berchtold, fue una labor que impresionó al escritor.

“También es impactante leer las transcripciones judiciales. Las cosas que Berchtold hizo y dijo, y los extremos de la manipulación psicológica a los que llegó son tan sádicos y extraños que es casi difícil retenerlos en la mente. Escuchas algunas de estas cintas y no puedes creer lo que dice, y la forma arrogante en la que lo dice”, puntualizó.

El creador invitó a Jan Broberg, actriz y activista, a formar parte de la producción y a interpretar a la psicóloga que la auxilió cuando tenía 12 años, trabajando de la mano con la familia.

Además, el elenco de la serie, que incluye a Jake Lacy (The White Lotus), Colin Hanks (King Kong), la ganadora del Oscar, Anna Paquin (The Piano), Lio Tipton (Manhattan Love Story), McKenna Grace (Yo, Tonya) y Hendrick Yancey (Stranger Things), quienes interpretan, en dos épocas distintas a Jan Broberg, tuvo la oportunidad de acercarse a Jan y Mary Ann para interpretar mejor a sus personajes. Algunos se apoyaron en registros materiales y descripciones de quienes conocían a las personas involucradas.

El actor Jake Lacy, quien personifica a Berchtold, incluso leyó la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, como confesó haberlo hecho el propio abusador de Jan. La historia de la novela sigue a un profesor que se obsesiona con la hija doceañera de su esposa.

Por si fuera poco, con ayuda de cartas manuscritas, recuerdos de la infancia, correspondencia legal, grabaciones de audio, entrevistas con Jan y parte de la investigación que Skye Borgman realizó para Abducted in Plain Sight (2017), película que también retrata la memoria, el productor y su equipo pudieron profundizar en cada integrante de la familia y contar la historia desde el punto de vista de sus padres, no sólo desde el de Jan.

“Una vez que Berchtold se mete en sus cabezas, Jan, Mary Ann y Bob viven en mundos diferentes. Tres miembros de una misma familia, en una misma casa, atrapados en tres realidades totalmente distintas”, comentó Nick Antosca sobre la producción que se conforma de nueve capítulos.