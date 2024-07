Lolita Cortés hace llorar a los protagonistas de 'Betty, la fea'; la serie la ayudó en su lucha contra el cáncer| VIDEO

Lolita Cortés se mostró más vulnerable que nunca al encontrarse en una reciente conferencia con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, los dos actores principales de Betty, la fea, quienes se encuentran en medio de la promoción por la secuela de la novela.

La llamada Jueza de Hierro destaca por ser una mujer fuerte y directa, quien no suele recurrir a sentimentalismos al encontrarse frente a las cámaras. Sin embargo, Lola Cortés reveló que ver Betty, la fea, le trajo mucha paz y fue un gran apoyo en su lucha contra el cáncer.

Fue a finales del año pasado que la actriz reveló que padecía cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una mastectomía y recientemente, se sometió a una histerectomía para evitar que la enfermedad regresara, pues ya se encuentra en recesión.

Lola Cortés agradece al elenco de 'Betty, la fea' por ser 'un lugar de paz'

Lola Cortés contó que fue su hermana quien le presentó la serie en el año 2005 y desde entonces, la misma ha sido una fuente de paz y consuelo para toda la familia, al generar una fuerte conexión emocional con la serie, En ese sentido, la novela fue un refugio en su lucha contra el cáncer de mama.

"Yo quiero agradecerles porque el año pasado como saben me dio cáncer, estoy en remisión. Pasé por la mastectomía doble [...] me vaciaron para que no regrese el cáncer, pero quiero decirles que ponerlos a ustedes, en mi casa, ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y a mi vida", señaló, a punto de llorar.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes dan vida a Betty y Don Armando en la novela, no dudaron en abrazar a la mujer tras escuchar su historia y no pudieron evitar el llanto por el emotivo momento vivido.

Usuarios de redes sociales, se mostraron sorprendidos ante las palabras de Lola Cortés, al señalar que la mujer jamás se había mostrado tan conmovida en todos los años de su carrera.

Así, surgieron comentarios como "En personaje es muy fuerte e impone. En ser humano es tan sensible, frágil…", "que bonito que, Lola, siendo la mujer fuerte e impotente a la que todos estamos acostumbrados, nos permita verla desde una perspectiva más sensible y endeble, nos recuerda que también es humana, aunque en el escenario sea un monstruo" y "eres grande, Lolita", son algunos de los comentarios.

Sin lugar a dudas, al público le gustó poder ver esta faceta tan vulnerable de Lola Cortés, quien conmovió hasta el llanto a los protagonistas de Betty, la fea al agradecerles por su trabajo, el cual le ayudó en su lucha contra el cáncer.