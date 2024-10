Así luce Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, ¿Cuándo se estrena la biopic? | FOTO

Se ha revelado la primera imagen de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen para la película biográfica sobre el cantante americano. La cinta lleva el nombre de Deliver Me From Nowhere y exploraremos la vida del rockero.

Fue través de Variety que se compartió el primer vistazo al aspecto que tendrá Jeremy Allen White en la cinta que se estrenará el próximo año y la cual ya cuenta con la aprobación del intérprete de temas como "Born in the U.S.A." y "Dancing in the Dark".

La película será dirigida y escrita por Scott Cooper y estará basada en el libro de Warren Zanes, donde se explora la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen lanzado en 1981. La producción se lleva a cabo en Nueva Jersey y Nueva York, con algunas escenas el Los Ángeles.

te puede interesar Venom 3, una despreocupada despedida del simbionte

¿Cuándo se estrena 'Deliver Me From Nowhere'?

Actualmente, la biopic de Bruce Springsteen llamada Deliver Me From Nowhere, se encuentra en producción y no se ha anunciado la fecha exacta en la que saldrá la película, aunque se sabe que se verá en cines el próximo año 2025, por lo que cada vez falta menos para disfrutar de este viaje en el tiempo.

Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

La primera imagen de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen no dice mucho del entorno, pero sí de la personificación del actor como el renombrado cantante. En la foto, podemos ver al histrión lucir su cabello largo, aunque un poco más oscuro de lo normal.

Lleva una camisa a cuadros en tonos rojos y azules, además de una chamarra de cuero azulado. Si bien el público asegura que en realidad no hay mucho parecido entre el actor y Springsteen, señalan que White tiene un gran talento que lo hará desempeñar bien su rol.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.com/T5qG9SIvrc — 20th Century Studios (@20thcentury) October 28, 2024

"No se ve igual, pero es un actor muy talentoso", "casting perfecto", "no se ve diferente (a él mismo) pero aún así la veré" y "este chico es oro en todo lo que hace, no puedo esperar", escriben algunos usuarios, aunque no faltan quienes no están muy contentos en general con que haya una biopic del cantante.

Ya en el pasado, Allen White había compartido su entusiasmo por el proyecto y lo agradecido que estaba de tener la ayuda del legendario cantante para darle al clavo a su personaje y personificar al 'héroe de la clase trabajadora' de la mejor manera.

“Bruce ha sido realmente encantador, solidario y accesible, lo que ha hecho que todo este proceso sea una alegría extra. Tengo un equipo realmente hermoso de personas ayudándome”, expresó al mencionar a Bruce y a su mánager, Jon Landau.