Así lucen ahora los gemelos protagonistas de 'Zack y Cody'; ¡Están irreconocibles!

En la primera década del milenio, Disney lanzó una serie que conquistó al público en muchas partes del mundo y que hasta la fecha es recordada con cariño por quienes eran niños en aquel lejano 2005. "Zack y Cody: Gemelos en Acción" fue una de las series más exitosas y divertidas de la barra de comedia, pero, ¿qué fue de sus protagonistas?

Muchas de las estrellas que protagonizaron series o películas de Disney han tenido carreras llenas de éxitos y polémicas. Tal es el caso de Lindsay Lohan, quien protagonizó el aclamado clásico "Juego de Gemelas". Asimismo, tenemos el caso de la protagonista de "Hanna Montana", Miley Cyrus, quien hoy en día sigue colocando éxitos en los primeros lugares de las listas de reproducción.

Demi Lovato fue otra de las estrellas de Disney recordada por su participación en la cinta "Camp Rock" y en la serie "Sonny entre estrellas". Su carrera se pausó por una temporada por problemas personales y recientemente a resurgido.

Sin embargo, muchos internautas se preguntas que fue de los gemelos protagonistas de la serie "Zack y Cody: Gemelos en Acción", quienes ahora ya serían adultos. ¿Siguieron su carrera?

¿Qué fue de los gemelos Zack y Cody?

Cole y Dylan Sprouse fueron los gemelos que dieron vida a Zack y Cody en la serie de televisión de Disney. Ambos cuentan en la actualidad con 31 años de edad y dejaron muy atrás aquel rostro de inocencia para convertirse en series histriones del mundo audiovisual.

Cole, quien interpretó a Cody Martin, hoy es conocido por papeles como Jughead Jones en la serie "Riverdale", de la cadena The CW, y Will Newman en la película Five Feet Apart. Por otro lado, Dylan, quien interpretó a Zack, formó parte del reparto del thriller "Dismissed" como protagonista, encarnando el papel de Lucas Ward.

Síguenos en Google News

DGC