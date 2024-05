A Lucerito Mijares se le olivida la letra de canción de Los Ángeles Azules (VIDEO)

Lucerito Mijares apenas estaba saliendo de la polémica del body shaming de Eduardo Videgaray y ya entro a otra, pues la famosa fue objeto de críticas y burlas porque se le olvido la letra de una canción de los Ángeles Azules a media presentación.

Los hechos sucedieron en el programa “Juego de Voces”, la emisión favorita de los fans de los nepo babies; ahí la hija de Lucero y Mijares demostró que no se aprendió bien la letra de “Amor a primera vista”, la canción de Los Ángeles Azules y Belinda.

En un momento del programa, Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr y otros hijos de famosos se subieron al escenario para interpretar la canción de Belinda y la icónica agrupación de cumbias originaria de Iztapalapa.

Todo sucedía con normalidad hasta que fue el turno de Lucerito Mijares, a quien ante las cámaras y las miradas de todos se le olvidó una parte de la canción, lo que provocó que volteara a su lado para pedir ayuda.

Afortunadamente, Eduardo Capetillo junior salió a salvarla del cringe que estaba dando y cantó la parte que ella no se supo.

Como era de esperarse, los fans celebraron a Capetillo jr y se burlaron de Lucerito por su error garrafal.

Este momento provocó muchos comentarios en las diferentes redes sociales de parte de sus seguidores, quienes no han parado de notar una gran química entre estos dos talentosos jóvenes.

"Hombre que resuelve...ni se le entendió, pero lo que vale es la intención", "se va a enojar Belinda", "no sé por qué me retumbo una frase“, “Por respeto al artista yo me aprendo la letra” JAJAJAJA", "hasta su error le salió bonito" y “literalmente es su único trabajo y ni eso sabe hacer la nepo baby, por eso la funan”, le dijeron en los comentarios.