Luego de 15 años, Oasis anuncia histórico reencuentro

Después de 15 años, “las estrellas se alinearon. La gran espera terminó” para que los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaran atrás las diferencias y así reencontrarse con la banda Oasis, que marcó un antes y un después en la década de los años 90. Se reunirán, luego de su controversial separación en 2009, con una gira que comenzará en Europa el próximo año.

El reencuentro se hizo oficial luego de la publicación en las redes sociales de Oasis y en su página web de una foto a blanco y negro donde aparecen Liam y Noel junto al mensaje: “Las armas se silenciaron. Las estrellas se alinearon. La gran espera terminó“.

Las reacciones de la gente en plataformas como X o Facebook fueron de incredulidad y emoción al ver una imagen donde posaron juntos por primera vez en muchos años.

Los hermanos revelaron que se presentarán durante el verano del 2025 en Inglaterra e Irlanda el 4 y 5 de julio, en el Cardiff Principality Stadium; el 11, 12, 19 y 20 de julio, en el Manchester Heaton Park; mientras que el 25 y 26 del mismo mes y el 2 y 3 de agosto darán en el Estadio de Wembley.

Para el 8 y 9 de agosto está programado en el Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium, y el 16 y 17 de agosto en el Dublin Croke Park. Las entradas saldrán a la venta a partir del 31 de agosto.

La banda marcó a toda una generación y le dio reconocimiento al britpop, un movimiento artístico que pretendía rescatar lo mejor de la cultura popular británica de los años sesenta y setenta, como Los Beatles, tras diez años de opresión cultural debido al pacto político de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Su legado abarca desde su formación en Manchester en 1991 y su debut con el álbum Definitely Maybe (1994), pasando por (What’s the Story) Morning Glory? de 1995 y el último llamado Dig Out Your Soul, de 2008.

Sin embargo, la relación volátil entre los Gallagher marcó el destino del conjunto. Tras varios años de conflictos al interior, que llevó a que viajaran por separado, el altercado de París del 28 de agosto del 2009, minutos antes de su show en el festival Rock En Seine, fue decisivo.

Según declaraciones de Noel, Liam intentó golpearle la cabeza con una guitarra, acto seguido él salió del lugar a bordo de su auto. El saldo de la pelea fue una guitarra rota y la desintegración de Oasis. Las dos últimas fechas de la gira del grupo se cancelaron.

Tras la separación, Noel creó el grupo Noel Gallagher’s High Flying Birds. Su primer álbum homónimo, de 2011, tuvo un gran éxito.

Mientras tanto, Liam se lanzó de lleno en solitario en 2017 con el álbum As You Were, que también alcanzó el número uno de su país. Y en 2019, llegó su segundo material, Why Me? Why Not.

Aunque su trabajo como grupo permanece hasta hoy como un referente cultural y musical británico, su regreso es inesperado y sorprendente, pues el conflicto continuó en los últimos años con declaraciones públicas entre ellos.

En 2011, Liam Gallagher dijo a Rolling Stone que estaría dispuesto a reconciliarse con Noel por el 20 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory. Sin embargo, su hermano afirmó que “jamás sucedería”.

La esperanza del reencuentro regresó en 2018 cuando Liam le hizo saber a su hermano en Twitter que sería buena idea reunir a la banda. Lo mismo en 2020, al revelar que, supuestamente, había recibido una llamada de Noel suplicando por el regreso de Oasis. “Nunca debimos habernos separado”, dijo en 2022 en una entrevista con The Times, Liam Gallagher. Posteriormente lanzó algunas críticas a su hermano.

Pero en enero del 2023 Noel Gallagher declaró en BBC Radio Manchester: “Nunca digas nunca”, dejando la puerta abierta.