Luis Arrieta sigue los pasos de Kapuściński en Horario estelar

En el libro Los cínicos no sirven para este oficio Ryszard Kapuściński afirma que para ejercer el periodismo, “ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos” y que las malas personas “no pueden ser buenos periodistas”. Para Luis Arrieta, quien tuvo muy presente esta obra, su personaje en la serie Horario estelar, es un joven que aspira a ser un buen periodista y conserva la pasión y sueños de una persona que se va iniciando en esta profesión.

“Sí, creo que Sami es una buena persona, tiene inquietudes muy honestas y esperanzadoras. Es muy humano, justo con esos ideales que, podrían verse como románticos, en este mundo de capital, pero se va a enfrentar a un mundo que le exige alejarse de esta búsqueda de la verdad, es capaz de cualquier cosa por obtener la verdad”, compartió a La Razón Luis Arrieta.

Horario estelar, que llegó a la pantalla de ViX+ esta semana, sigue la historia del reconocido periodista Ramiro (Óscar Jaenada), quien conduce el programa de televisión más visto, Toda la verdad. Un hombre que tiene fama de incorruptible, pero que tras la muerte de su amante va tomando caminos que podrán en duda su ética y moral, con tal de ocultar el hecho.

Sami, el joven periodista que trabaja con Ramiro, se enfrentará a las sospechosas decisiones que irá tomando su jefe. Además de enamorarse de su jefa, la productora del programa Julia Torrado (Maya Zapata).

“Se va a enfrentar a dos cosas: su jefe Ramiro va a empezar a trasgredir su ética como periodista, habrá un conflicto donde voy a empezar a cuestionarlo y a no entender por qué está tomando decisiones que nunca hemos tomado en el programa Toda la verdad. Además estaré como atrapado, porque me voy a enamorar de la jefa editorial y ella va a entrar en ese conflicto por la relación amorosa que hay”, contó.

Para dar vida a Sami, Arrieta además de leer a Kapuściński estuvo en contacto con la periodista Romina Ramos, quien le permitió asistir a uno de sus programas en vivo como parte de la producción para conocer más a fondo la labor periodística. Fue ahí donde vivió un temblor, fue testigo de la manera de reaccionar rápidamente para informar a las personas y vio a un joven muy parecido al personaje que interpretaría.

“Con los periodistas con los que tuve contacto varios de ellos ya llevan muchos años trabajando, pero sí conocí a uno al que creo le faltaba un año para concluir la carrera y estaba haciendo sus prácticas, sí pude reconocer en él a un Sami, podías observar cómo todavía no perdía esta pasión que se ve en los ojos y esta admiración por el oficio que muchos tristemente pierden. Me ayudó a recordar que eso me pasa con la actuación, que se vuelve monótona y comienzas a dar las cosas por hecho; me gustó explorar esa parte de por qué empezamos una profesión y jamás olvidarla”, apuntó.

Ponerse en ese papel también le permitió conocer aspectos del periodismo que no conocía y que ahora valora, como la camaradería o la manera en la cual los periodistas sortean situaciones para poder revelar información que no se quiere dar a conocer.

Por su parte, Óscar Jaenada, protagonista de la serie, afirma que Horario estelar es una oportunidad para cuestionar a los líderes de opinión.