Roger González revela el proyecto por el que decidió salir de Venga la Alegría

Roger González dejó Venga la Alegría el pasado mes de enero y su salida generó controversia con respecto a los motivos que llevaron al presentador a irse del programa.

El conductor aclaró que estuvo planeando dejar el matutino, ya que ahora busca enfocarse más en su carrera como empresario.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida personal y profesional y fue una decisión que me costó mucho manejarla dentro del canal, alrededor de un año, porque yo ya tenía 3 años trabajando en Wemo Mobile. Para este 2023 decidí enfocarme en este negocio porque es un proyecto en el que yo creo muchísimo y necesitaba estar al 100 en este lanzamiento”, dijo Roger González en entrevista con La Razón.

El presentador comentó que aprovechó que hubo un cambio de productor en Venga la Alegría para irse del programa. Roger contó que se fue en buenos términos y con la posibilidad de tener futuros proyectos en la televisora, los cuales, dijo, va a revisar cuando regrese de su viaje por Europa.

“Les pedí (a los directivos del canal) una pausa en la televisión y afortunadamente ellos entendieron y las puertas siguen abiertas. De hecho llego a México para ver las propuestas que me tienen para nuevos formatos sin tener ninguna prisa de elegir uno. No estoy apurado de estar en la pantalla hasta que venga un proyecto que vuelva a enamorarme y que quiera conducir”, explicó.

En ese sentido, Roger González comentó que algunos de los formatos que le gustaría explorar serían un programa de concursos o un reality show.

Si tomo un nuevo proyecto de conducción me encantaría que fuera de concursos, algo que tenga que ver con la interacción con la gente. Me encanta hablar con la gente y es un formato que me fascinaría hacer; (también) un reality me llama mucho la atención