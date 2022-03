Luis de Llano revela que se fue de fiesta con Jim Morrison: "Era un greñudo apestosísimo"

El famoso productor de televisión Luis de Llano contó que convivió con Jim Morrison, leyenda del rock, y hasta lo llevó a su casa y se fue de viaje con él, tras una noche de fiesta.

Luis de Llano ofreció una entrevista a Yordi Rosado, en la que contó anécdotas sobre Rigo Tovar, sobre la creación de sus proyectos como Timbiriche, así como exitosas telenovelas.

Así conoció Luis de Llano a Jim Morrison

En una de sus historias señaló que conoció a Jim Morrison, líder de The Doors, en una fiesta cuando fue a ver a un grupo llamado Tower of power en la ciudad de México.

“Me invitan a un coctel de un grupo de San Francisco que se llama Tower of Power. Fuimos a un restaurante que estaba en la calle de Puebla. El cantante estaba en el primer piso y se avienta y cae en mi mesa, era un greñudo apestosísimo, olía como a maestrín de carpintería y se sienta conmigo y platico con el greñudo y todo”, recordó el productor de telenovelas.

Señaló que después de una charla larga con el músico él y todos los integrantes de Tower of Power fueron a la casa de Luis de Llano para continuar con la fiesta y para sorpresa de todos aquél joven “greñudo” se puso a platicar con la mamá del productor, quien era una conocida actriz del cine de oro en México.

te puede interesar Luis de Llano revela la verdad sobre supuesto catálogo de actrices ¿Sí existió?

“Ya como a la una de la mañana dicen ‘vámonos a casa de Luis’. Yo tenía una casa en San Ángel con mi madre. Llegamos ahí todos los greñudos del Tower of Power, los gruppies y show de luces, como 30. Sale mi mamá y dice ‘qué está pasando’. El greñudo se pone a platicar con mi mamá toda la noche”, mencionó Luis de Llano.

El productor recordó que después de la fiesta se fueron a Tepoztlán y fue hasta su regreso a la casa cuando se enteró de que estuvo conviviendo con Jim Morrison.

“Ya como a las seis o siete de la mañana dicen: ‘Vámonos a Tepoztlán a subir la pirámide’. Y ahí viene el greñudo conmigo en el coche. Llegamos, subimos la montaña, a la pirámide, nos regresamos, llego a mi casa y me dice mi mamá: ‘Oye Luis, quien era el greñudito con el que estuve platicando, era muy inteligente, sabía, mucho de poesía y literatura’. Y yo: no sé, (y grito) ¿quién era el greñudo de anoche?’, (me dicen) ‘Ah era Jim Morrison’”, dijo el productor.

Luis de Llano señaló que el líder de The Doors estaba visitando México en esa época porque era cineasta y vino a tratar de hacer promoción de una película.

KR