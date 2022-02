Yordi Rosado se inyecta botox en las axilas, afirma que "disminuye la sudoración" (VIDEO)

Tal parece ser que muchos conductores están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de atraer al público y Yordi Rosado dio una cátedra de ello, pues se inyectó botox en las axilas en el programa “Miembros al aire”.

La emisión tuvo como invitada Karen Carrillo, especialista en operaciones estéticas que es conocida por haberle puesto botox a Raúl Araiza alrededor de los ojos en el pasado.

Por ello, Raúl Araiza y Yordi Rosado decidieron inyectarse botox en pleno programa, pero mientras que “El Negro” se aplicó en el rostro, Yordi decidió hacerlo en una parte poco convencional del cuerpo.

"Ahora hay muchas otras técnicas, alguna vez a mí me pusiste muchas cosas y se hicieron famosas porque parecen tet***. En ‘La Desalmada’ me dejaste como... me decían enójate y no podía", expresó Araiza.

Cuando fue el turno de Yordi, el famoso reconoció ponerse botox muy seguido e incluso afirmó que las inyecciones no duelen. Por ello decidió aplicarse la toxina botulínica en las axilas, pues “disminuye la sudoración”

"Yo sí me he inyectado en la axila y me funciona cañón. A mí sí me chillaba la ardilla horrenda y ayuda cañón", remarcó Yordi Rosado.

rc