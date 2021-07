Laura Flores confiesa que se le pasó el bótox y se operó por despecho: "parecía Maléfica"

Laura Flores habló acerca de sus arreglitos estéticos y reveló que una vez se le pasó el bótox de tal manera que se parecía a Maléfica. Además, confesó que se hizo una cirugía estética por despecho.

Así lo compartió Laura Flores en el programa “Netas Divinas”, espacio al que la actriz y cantante reveló que se ha sometido a cirugías plásticas como una lipectomía y aplicaciones de bótox.

Durante la charla, Laura Flores contó una vez que fue con un médico al que se le “pasó la mano” de bótox, lo cual hizo que su cara terminara con las expresiones faciales exageradas, y quedando con las cejas a media frente.

Laura Flores revela que se operó por despecho

“Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía Maléfica, la ceja acá arriba, se fue para arriba y yo en novela. Me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo”, narró Laura Flores entre risas.

Durante la charla, las conductoras de “Netas Divinas” le chulearon a Laura su marcado abdomen, ante lo cual la cantante confesó que se sometió a una abdominoplastía.

No obstante, la actriz compartió que dicha operación se la hizo por despecho, pues tras su divorcio decidió quitarse en poco de piel del abdomen, diciéndole al doctor que la dejara como “chavita”, tras haber comprendido por qué su esposo quería separarse.

“Emocionalmente me satisfizo mucho hacerme la cirugía, pero reconozco que todo venía motivado por un rollo emocional. También hay que trabajar otras cosas. Yo tenía una inseguridad que me llevó a hacer una lipectomía, no era una necesidad realmente… el problema es que no lo hice porque me hiciera falta, eso sí está mal”, dijo.