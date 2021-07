Alejandra Guzmán recuerda la "tortura" que vivió al someterse a 40 cirugías (VIDEO)

La cantante Alejandra Guzmán contó cómo fue la “tortura” por la que pasó al realizarse cerca de 40 cirugías, dijo que estuvo a punto de “tirar la toalla”, es decir de morir.

Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a Yordi Rosado y ahí compartió todo a lo que se ha enfrentado por la cirugía plástica en el trasero que hasta la fecha sigue atendiéndose.

“La primera vez que me operaron fue una tortura, porque me arrancaron todo en vivo, por eso quise cambiar de doctor, y fue cambiando cada vez que yo veía que ya no sabían que hacer conmigo. Me daba desesperación que no sabían cómo ayudarme”, dijo la cantante en la charla.

Alejandra Guzmán contó que tras someterse a la cirugía de glúteos que casi le cuesta la vida, estuvo seis meses hospitalizada para que le drenaran la infección.