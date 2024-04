Luis Miguel aparece con Michelle Salas en FOTO como nunca antes; le piden que se acuerde de sus otros hijos

El cantante Luis Miguel se dejó ver como nunca antes con su hija Michelle Salas, lo que emocionó y causó polémica en las redes sociales.

Todo sucedió porque Michelle Salas publicó una fotografía junto a su padre, en la que ambos visten de negro y ella está sentada junto a él (casi encima de él) mientras ambos sostienen una copa de vino.

La tierna imagen causó revuelo en redes sociales y los fans aplaudieron que por fin Luis Miguel haya decidido reconocer a su hija y pasar tiempo con ella para recuperar todos los años que estuvieron alejados.

“El rey, junto a su princesa. Una foto que dice más que mil palabras”, “La foto más esperada por muchos”, “Que bien le sentó enamorarse a Luis Miguel ya hasta posa con Michelle Salas ven el amor es bonito caray jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Michelle Salas comparte foto inédita con Luis Miguel Foto: Especial

Cabe destacar que Luis Miguel y Michelle Salas se han visto juntos desde antes que ella se casara, pues la influencer fue a visitarlo a sus conciertos en Estados Unidos para invitarlo a la boda y desde ahí se han vuelto inseparables, pues se les ha visto en restaurantes juntos, se les vio también de vacaciones acompañados de sus respectivas parejas y hasta estuvo presente su tío Alex Basteri, hermano de Luis Miguel.

Usuarios critican a Luis Miguel por no ver a los hijos de Aracely Arámbula

En medio de este emotivo momento entre Luis Miguel y Michelle Salas no todo es miel sobre hojuelas y es que los usuarios le reclamaron a El Sol el motivo por el que no ha visto a los hijos que tiene con Aracely Arámbula, la actriz ha salido a decir que el cantante no quiere verlos.

“Pues no deja de ser un padre irresponsable, y si alguien piensa que no que le pregunte a Araceli Arámbula”, “Y los otros niños bien gracias”, “Ojalá también se acerque con sus otros hijos”, comentaron los cibernautas.