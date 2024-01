¿Luis Miguel podría tener un hijo no reconocido? VIDEO se hace viral en TikTok

Luis Miguel ha sido por décadas uno de los artistas más exitoso en México, en todos los sentidos, debido a que el cantante ha recibido fortuna conómica y romántica gracias a su llamativa personalidad y su atractivo. Es por ello que siempre se habló mucho sobre sus relaciones y seguro más de un joven ha escuchado a su madre decir en broma que "Luis Miguel es su padre", una broma que podría ser realidad para Christopher Tornel, un joven de 26 años de Yucatán.

Hace una semana, el usuario de Tiktok subió un video donde publicó las fotos de su madre junto a "El Sol de México", donde lucen juntos y bastante contentos. Christopher bromea al después poner fotos suyas de su infancia y temprana juventud, donde tiene una semejanza muy cercana con el artista. El público no pasó por alto este aparente parentezco.

El mismo usuario publicó en la descripción del video "No soy, solo por diversion y admiracion al sol; sin embargo, esto no convenció a la audeiencia, quienes en los comentarios dle video viral mostraron su sorpresa ante el hecho del aparente parentezco: "tranquilo, tu secreto está a salvo von nosotros", "yo sí le miro parecido" y tu papá es igualito a Luis Miguel" son algunos de los comentarios a los cuales les ha dado like el joven, quien incluso en su perfil ha colocado "No soy hijo del Sol" junto con su edad y su origen.

Ni hijo de Luis Miguel ¿ni de la joven de las fotos?

A través de un video, una amiga de la joven de las fotos, quien ahora es mayor, avisó que el usuario de redes sociales no es hijo de la chica, quien se llama Fanny Freda y en redes comparte videos de su vida como fan de Luis Miguel, pues aparentemente ha acompañado al Sol en su carrera a lo largo de los años, pero solo como una fanática empedernida.

Fany Freda se da a cononcer en redes también con el nombre de "La Mera Fan". Especial

"Hola soy el del video no es mi intención robarme contenido la verdad no pensé que se hiciera viral incluso mi apellido es diferente y aun asi la gente no lee la descripción saludos! a seguir a Fann" declaró en los comentarios del video de la mujer.