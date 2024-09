Luis Miguel prende y cautiva en su paso por Chihuahua.

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento acompañadas por tormenta eléctrica que azotaron Ciudad Juárez este fin de semana, fueron incapaces de contener el éxito de un Luis Miguel radiante, cuyo talento y entrega hicieron arder las gargantas de los miles de fans que llenaron a su máxima capacidad el Estadio Juárez Vive de esta ciudad fronteriza.

Luego de estremecer el pasado miércoles el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el evento musical más esperado del año en Ciudad Juárez, abrió en punto de las ocho de la noche con el asenso del Sol de México y las primeras notas de "Será que no me Amas"; tema que arrebató de inmediato al público de sus asientos, para luego desbordar el Estadio de la avenida Reforma con los coros de un repertorio emblemático y brillante. El mismo incluyó los éxitos "Suave", "Culpable o no", "Hasta que me olvides", "Somos novios", "Tengo Todo Excepto a Ti", "Entrégate" y "La incondicional", entre muchos otros.

De este modo, la voz y el estilo que han llevado a Luis Miguel a conquistar las más altas esferas de la escena internacional, conjugaron una atmósfera incandescente, la cual se extendió sin pausa hasta el espectacular cierre protagonizado por «La Chica del Bikini Azul», «Isabel» y «Cuando Calienta el Sol».

Luego de su contundente éxito en Chihuahua, Luis Miguel seguirá su recorrido por la frontera norte de México este 2, 4, 5 y 7 de septiembre, cuando se presente en Mexicali, Tijuana y el Valle de Guadalupe del vecino estado de Baja California.

JVR