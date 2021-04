"Luis Miguel: la serie": así se vivió la premier de la Temporada 2 ¡Conoce las sorpresas y el adelanto!

Desde la comodidad de sus casas, pero arreglados de gala, los integrantes del elenco “Luis Miguel: la serie” celebraron la premier de la esperada segunda temporada, a través de una transmisión en vivo organizada por Netflix, en la cual algunos fans afortunados participaron vía Zoom.

La velada inició con la participación de Diego Boneta, quien da vida al “Sol de México”; se tomó unos minutos parta presentar a integrantes del elenco como Juanpa Zurita, Camila Sodi, Macarena Achaga y José Pérez.

Algunos de los fans de la serie tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al elenco de la serie; se le pidió a Diego Boneta que compartiera cómo había sido su preparación para interpretar a Luis Miguel.

Diego Boneta y los afortunados que asistieron a la premier Especial

Boneta aseguró que inició a prepararse para el papel desde un año antes de que se rodara la primera temporada:

“Porque con Luis Miguel la realidad supera la ficción, en su vida. Para mí eso es clave y sí hay un lado de imaginación a la hora de crear al Luis Miguel que nadie conoce, el detrás del escenario y de cámara”, compartió.

Agregó que tuvo la oportunidad de conversar con el “Sol” original, “lo cual me ayudó enormemente y el también compartió cosas conmigo, cosas que eran nada más para mí y que me pidió no contar”, abundó.

Por ello apuntó que lo que su interpretación busca es humanizar al astro musical, “para que puedas empatizar con él”.

Macarena Achaga interpreta a Michelle Salas Cultura

Contenido adicional a la serie

Macarena Achaga, quien interpreta a Michelle Salas, compartió con los fans que al final de cada capítulo, los cuales se estrenarán cada domingo a las 19:00 horas, se mostrarán 10 minutos de contenido adicional en los cuales se mostrará el making of de la producción.

El primero de estos clips abordará la caracterización con prostéticos a la que Diego Boneta se sometió para encarnar a Luismi.

Diego Boneta y los prostéticos que tuvo que usar Especial

Por si fuera poco, este domingo 18 de abril se liberarán los primeros dos capítulos, “para agradecer su paciencia y entrega a este proyecto”, comentó Boneta.

Premier on de Road: Luis Miguel va a tu casa

Además, se anunció que en las próximas semanas un autobús similar al Turibus y al Party Bus recorrerá toda la CDMX, para que los afortunados que lo vean disfruten de la experiencia envolvente de “Luis Miguel: la serie” en su interior, con las debidas medidas sanitarias.

Se especificó que próximamente se darán más detalles de cómo participar.

El "Luismibus" Especial

El Sol en TikTok

Como parte del estreno de “Luis Miguel: la serie” se lanzará un TikTok Challenge en la cuenta de @netflixenespanol, en la cual los fans podrán hacer un dueto con Diego Boneta que consistirá en responder a la pregunta: “dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel”.

Camila Sodi explica el TikTok Challenge Especial

¿Luis Miguel encontrará a su mamá?

Por si fuera poco, Netflix consintió a los fans mostrando los primeros 10 minutos del capítulo inicial de la segunda temporada.

Estos son los puntos clave de la trama:

Luis Miguel sigue investigando para dar con el paradero de su mamá

Lusimi asiste a una misa de difunto de Luisito Rey

El cantante anuncia que hará todo lo posible para que su hermano Sergio Basteri se vaya a vivir con él

Canta en el Auditorio Nacional “Que nivel de mujer”