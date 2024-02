Lunes: nos vemos “esta” semana, la frescura de la comedia japonesa

La idea de que una persona o un grupo de ellas queden atrapados en un bucle de tiempo, usado como punto de partida ha resultado en estupendas propuestas como Hechizo del Tiempo (1993) o Al filo del mañana (2014). Sin embargo tal recurso también se ha explotado hasta el cansancio en producciones formulaicas que poco o nada se preocupan por ofrecer alguna variante entretenida, ya no digamos interesante.

Afortunadamente eso no es lo que sucede con Lunes: nos vemos “esta” semana del director nipón Ryo Takebayashi, quien al llevar el asunto a la oficina de unos publicistas que eventualmente harán conciencia de que se encuentran repitiendo una y otra vez un periodo de tiempo específico, el cual, para colmo, no es precisamente el más agradable; no solo se dedica a usar la relación entre los mismos como el insólito detonante de cómicas y a veces entrañables situaciones a través de las cuales se revelan las frustraciones y el egoísmo que se hará presente y tendrán que superar, sino que dentro del microcosmos en cuestión hace diversos señalamientos a las prácticas que definen el excesivo entorno laboral de Japón, donde el trabajar horas extras, fines de semana, días festivos y por las noches es lo que predomina, al grado que asfixia la vida personal y cualquier otro tipo de aspiración, e incluso provoca trastornos de ansiedad y depresión.

Como de costumbre también queda expuesta la indiferencia que redunda del hastío y que en este caso terminará por ser clave para explicar parte de la trama. Pero eso no es todo, los peculiares mecanismos que le servirán a los protagonistas para intentar salir del repetitivo ciclo en el que se encuentran, Irán conjugados tanto con la transformación de la convivencia como con algunos procesos creativos y emocionales que irán dotando de matices a los arquetipos presentados de inicio.

Es esto último precisamente, lo que le otorga a la película el ingrediente de universalidad que le permite conectar con cualquier tipo de público, mientras la inserción de diversos elementos de la cultura pop, dígase figuras musicales, cuestiones de animación y manga, que se da de manera natural para despojarles del peso del fandom que suele acompañarles, aunado al estilo videoclipero del concepto y la serie de referencias a otras producciones de su misma temática que se convierten en el pretexto para reírse de sí misma; hace que Mondays: See You 'This' Week! por su título en inglés, dentro de su sencillez y sin ser lo más original del mundo, resulte una refrescante muestra de la mejor comedia contemporánea proveniente del país del Sol Naciente que sin ser la más original o arriesgada,

Esta es uno de los tres títulos que llegan a nuestro país vía el Japanese Film Festival 2024, que se estará llevando a cabo en Cineteca Nacional y el CCC en Ciudad de México, ademas de otras sedes en el interior de la República.