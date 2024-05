¡Por tu madre vota! ¿Quiénes participan en la campaña que llama a votar en las elecciones del 2 de junio? | VIDEO

Con miras a las próximas elecciones de este 2 de junio, en redes sociales se difundió una campaña para llamar al voto a los usuarios de Internet para que vayan a las casillas a emitir su voto.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, diferentes influencers, actrices, actores y celebridades de México se sumaron a esta campaña llamada ¡Por tu madre vota!

¿Quiénes participan en la campaña ¡Por tu madre vota!?

Los famosos que participan en la campaña ¡Por tu madre vota! Son la comunicadora y empresaria Martha Debayle; el influencer Mario Aguilar; la actriz Consuelo Duval; la periodista Paola Rojas; la cantante Joy del grupo Jesse & Joy y la actriz Claudia Ramírez.

Cada una de las celebridades emitió un mensaje desde su perspectiva y con base en el contenido que crean en sus redes sociales.

Sin embargo, uno de los videos que más se viralizó fue el de Martha de Debayle, ya que ella es una de las famosas más polémicas de México.

“Por tu madre vota, porque yo he invertido todo mi tiempo, y mi dinero, y mi dedicación, y mi esfuerzo y mi amor en formarte para prepararte para tu futuro pero todo eso que ya hice no sirve de nada si tu futuro no te importa. No es tu hoy, es tu mañana. Cuando quieras que no te asalten, o te secuestren o te violen o te maten, vivir en un país en donde el agua no se aun problema y al que no tengas que dejar para buscar mejores oportunidades”, dice la conductora de radio.

Esto yo le diría a mis hijas, ¿ustedes qué le dirían a los suyos? No importa por quién, pero que por su madre, voten México es su futuro.

.

Compártanlo ahorita con su respectivo apapacho, jalón de orejas o chancla voladora. Este 2 de junio, queremos que los jóvenes sean mayoría.… pic.twitter.com/ODjcMpnV6z — marthadebayle (@marthadebayle) May 7, 2024

“Así que este 2 de junio vota por quien quieras, pero por tu madre vota”, concluye el mensaje de la comunicadora.

El resto de los videos están enfocados en el mismo sentido en el que sería como un consejo que una madre le da a sus hijos para que vean por su futuro.

“Compártanlo ahorita con su respectivo apapacho, jalón de orejas o chancla voladora. Este 2 de junio, queremos que los jóvenes sean mayoría”, se lee en redes sociales.