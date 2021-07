¿Quién es Majo Aguilar, la bella prima de Ángela Aguilar que le hace competencia en la música? (FOTOS)

La Dinastía Aguilar se extiende más allá de Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, Majo Aguilar es otra integrante de la familia que busca seguir el legado de su conocido apellido.

Majo Aguilar es la hija de Antonio Aguilar Jr, quien es hermano de Pepe Aguilar, por lo que la joven se convierte en la prima de Ángela Aguilar.

Majo Aguilar también se dedica a la música ranchera, sin embargo, lejos de ser enemiga de su prima, ella considera que a todos los integrantes de la familia debería irles bien en la música.

“Yo sé que ella piensa igual. Lo único que quiero es que a todos los integrantes de mi familia les vaya bien. Por supuesto que no hay lugar para rencores. Es mi familia y los amo. No hay nada feo y yo muy contenta con lo mío, muy orgullosa de venir de la familia que vengo, pero como saben yo siempre me he enfocado en hacer mi camino", dijo hace tiempo Majo Aguilar en una entrevista para Ventaneando.

Actualmente la joven tiene dos sencillos lanzados “No voy a llorar” y “Me vale”, con los que busca el reconocimiento del público. Su canal de YouTube tiene más de 200 mil seguidores en donde sube las canciones que interpreta.

Majo Aguilar tiene 27 años de edad y en Instagram cautiva a sus seguidores con más de 220 mil seguidores, mientras que su famosa prima Ángela Aguilar es la reina de la red social con más de seis millones de seguidores.

Ángela Aguilar causó revuelo en los Premios Juventud

Ángela Aguilar se presentó la semana pasada en los Premios Juventud junto con su familia para cantar y recibir un galardón por la canción que canta con Christian Nodal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su atiendo por el que fue comparada con la Chilindrina.