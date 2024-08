Majo Aguilar revela que Ángela Aguilar no la invitó a su boda con Nodal: 'que les vaya lindo'

Majo Aguilar rompió el silencio y reveló que su primita querida Ángela Aguilar, no la invitó a su boda con el nefasto Christian Nodal y que se enteró del casamiento y evento canónica de la nepo baby de su parienta al ver las notas del chisme.

En una entrevista con la prensa de farándula, habló acerca de su ausencia en la boda de Ángela Aguilar de Nodal y contó que justamente ese día además estuvo cantando el himno nacional en Estados Unidos, donde se llevó a cabo el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS.

Qué envidia por la boda de Nodal y Ángela Aguilar. No envidia por ellos, envidia por el abogado de Nodal, la ha de estar yendo chido por todo este asunto de la pensión de la niña del Nodal y tarde o temprano le caerá otra lana cuando Nodal y Ángela se divorcien. pic.twitter.com/SRQoVjCMfV — Antonio NoMe de Bris 🍃 (@Antoniosaiyajin) July 25, 2024

Al principio, Majo Aguilar primero le dijo tajante a la prensa: "prefiero no hablar de eso", pero los reporteros del chisme le insistieron, ante lo cual la cantante ya soltó un poco más de información.

Posteriormente, una reportera le preguntó a Majo Aguilar si estaba interesada en colaborar con Christian Nodal o su prima, pero ella contestó con un rotundo: "no creo que suceda, próximamente no", dejando claro que no son cercanas.

Como la prensa de farándula le siguió insistiendo respecto a su opinión y ausencia en la boda, Majo se fastidió y les dijo que no fue al caimiento porque estuvo cantando en Estados Unidos… y porque ni la invitó su prima, conocida en Argentina como la que le hizo la porquería a Cazzu.

Marc Anthony y Nadie Ferreira son el ejemplo perfecto de que los amigos de tu pareja, NO SON TUS AMIGOS.



Primero decían que serian padrinos de la boda de Cazzu y Nodal.



—Y terminaron siendo padrinos de la boda de Angela y Nodal. pic.twitter.com/LXTmNjZrRX — bad girl (@xcjlsj) July 26, 2024

"Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, no sabía ni que se iban a casar, la verdad", sentenció la famosa.

Finalmente, y visiblemente molesta, Majo Aguilar le envió a Ángela y a Nodal un mensaje con sarcasmo: "Que les vaya lindo, que lo hagan bien".

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha hablado a detalle de los criterios de selección que tuvo para invitar a la gente a su boda, pues s sabe que, además de sus papás, asistieron Marc Anthony y su esposa, pero porque son amigos de Pepe Aguilar. Además, la ahora señora no invitó a su hermano Emiliano, lo cual implicaría que fue una ceremonia improvisada.