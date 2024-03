Maná, Hombres G y Future Islands sobresalen en el Vive Latino

El Vive Latino continúa dando muestra de la potencia y convocatoria que tiene la música iberoamericana en nuestro país, pues la tarde de ayer la música de Hombres G, José Madero, Maná y hasta Future Islands dieron pruebas de ello.

Aún temprano en el evento organizado por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la banda venezolana Rawayana ofreció un show muy movido, donde tocó algunos de sus temas más exitosos como “Sin ti”; la primera sorpresa de la tarde se dio cuando Danny Ocean saltó al escenario para acompañar al grupo sudamericano en su presentación.

Por todo el festival el ambiente era de mucha emoción y dinamismo, no faltaban las personas con máscaras y disfraces, así como con changuitos de colores y patitos kawai en la cabeza, una moda que se ha vuelto popular recientemente en las calles de la Ciudad de México.

Hombres G demostró que el tiempo no les hace mella y sus canciones no han pasado de moda, por el contrario se han vuelto clásicos.

Antes del atardecer, Hombres G, uno de los grupos que más convocatoria atrajo, arrancó su presentación con una invitación a disfrutar al máximo el show con “Voy a pasármelo bien”. “Estamos encantados de participar nuevamente en este festival, vamos a cantar unas cancioncillas y la vamos a pasar de p… madre”, comentó el vocalista David Summers antes de desbordar las emociones del público con “Has sido tú”.

“Si yo no te tengo a ti” y “Sólo un par de palabras”, se escucharon sobre el escenario Amazon Music y la agrupación dejó que los asistentes mostraran su cariño por esas canciones que siguen sin pasar de moda y aún enamoran hasta a las nuevas generaciones.

“No pensé que vinieran tantos, hay hasta una niña de nueve años… México es nuestra segunda casa, gracias por el calor que nos dan siempre, ha sido así por 40 años”, expresó David Summers.

El músico originario de Guadalajara, Jalisco, encendió los ánimos en su espectáculo al mostrar los tatuajes que cubren su cuerpo, mientras entonaba sus éxitos “Tú”, “Conmigo siempre” y “Película”.

Y así, en ese mismo tono, continuaron con “Te quiero”, un clásico junto con “Marta tiene un marcapasos” y “Venecia”, canciones que ya son himnos del rock en español. Para terminar su espectáculo, Hombres G hizo retumbar el Autódromo con “Devuélveme a mi chica”, mientras el sol se ponía y creaba una atmósfera ideal para la despedida del grupo.

Ya entrada la noche, una de las presentaciones más potentes del Vive Latino la ofreció José Madero, pues sus fanáticos no dejaron de gritar aun cuando la música dejaba de sonar y estallaban las primeras notas de “Plural siendo singular” o “Sinmigo”, mientras acompañaban con palmas su vibrante espectáculo, con juegos de luces y fondos de colores trepidantes. Sin duda, una de las canciones más coreadas fue “Los malaventurados no lloran”, tema original de su exagrupación, Pxndx.

En tanto, Babasónicos demostró también su alto poder de convocatoria y cantó junto con el público sus temas insignia, mientras su vocalista, Adrián “Dárgelos” Rodríguez, agradecía a los espectadores y les alababa diciendo “lucen espléndidos esta noche”. La banda argentina de rock alternativo acompañó la noche con “Pijamas”, “Como eran las cosas” e “Irresponsables”, antes de finalizar un recital de altas emociones.

La cantautora nacida en Xalapa aprovechó que es el mes de la mujer para desear que en conciertos próximos se encuentre aún más el nombre de más bandas femeninas y mujeres productoras.

Al mismo tiempo, la banda de synth pop, Future Islands, integrada por integrada por Gerrit Welmers, William Cashion, Samuel T. Herring y Michael Lowry debutó en el festival de música iberoamericana con algunas de sus canciones más esperadas como “For Sure” o “A Dream of You and Me”, mientras el vocalista no dejaba de moverse por el escenario de una manera muy enérgica al tiempo que soltaba un “you are so fucking amazing” a los presentes que se dejaban llevar por la vitalidad y emoción del concierto.

Una de las sorpresas de la noche se dio en el escenario “Momentos Indio”, cuando apareció El Tri sobre las tarimas y presionó a la gente a cantar y gritar nada vez más fuerte, “griten con hue…, ¿esto es neta Vive Latino?” mientras el público empujaba a Alex Lora a continuar con el espectáculo, que incluyó canciones como “A.D.O.” y finalizó con “Las piedras rodantes”, no sin antes agradecer a su equipo y al público. “Gracias a la raza rocanrolera del Vive Latino, quienes son los que hacen que esta música exista”, señaló.

Poco después de las 10 de la noche, Maná inició su concierto con “Ángel de amor” y “Corazón espinado”. Más tarde, Fernando Olvera, su vocalista, lanzó un mensaje de conciencia ambiental: “Tienen que empujar al gobierno, a los empresarios, instar a que dejen en paz a la Tierra, los mares, los ríos, pues la pregunta es… ¿dónde jugarán los niños?”, para comenzar a cantar el tema homónimo.

La agrupación méxicoestadounidense tocó un clásico de 1958 original del músico estadounidense Ritchie Valens en el escenario Telcel durante la tarde de ayer, “Come On, Let’s Go”.

Los asistentes no dejaron de grabar y levantar sus celulares mientras la banda entonaba los éxitos “Mariposa Traicionera” y “Oye mi amor”, qu hizo vibrar el suelo del escenario Amazon Music. La nostalgia llegó también de la mano de “Bendita tu luz” y “Te lloré todo un río”, con su respectiva historia de corazón roto contada por el propio vocalista.

Para terminar su presentación, una integrante del público subió al escenario y acompañó a Maná a cantar “Eres mi religión” y dar casi por terminada su participación en el festival.

“Me vale”, “El muelle de San Blas” y “Clavado en un bar” fueron los últimos temas que tocó la internacional banda tapatía, rematando con broche de oro con “Rayando el sol” y lanzando fuegos artificiales al finalizar su show.

Antes del cierre de esta edición aún faltaba la presentación de algunos artistas como Junior H, Kings of Leon y el Instituto Mexicano del Sonido.

Las actividades del Vive Latino 2024 iniciaron el pasado sábado, día en el que destacaron las presentaciones de Billy Idol, Bad Religion, Belanova, Jorge Drexler, No Te Va Gustar, La Vela Puerca, Fito Páez, Panteón Rococó, Portugal The Man, Greta Van Fleet y Gogol Bordello, por mencionar algunos.

Lo mejor del sábado en el Vive Latino

Una de las presentaciones más especiales del festival. La banda de ska no se guardó nada e interpretó sus mejores éxitos, entre ellos “Arréglame el alma”, “La dosis perfecta” y “La carencia”.

La leyenda del rock fue uno de los pesos pesados en la primera jornada. A sus 68 años de edad, el británico llegó al escenario como si los años no hubieran pasado para él y dio cátedra de cómo rockear.

Desde el primer minuto, la agrupación encabezada por Denisse Guerrero disipó todas las dudas en torno a su regreso a los escenarios, atrayendo gran convocatoria y llevándose la ovación del público.