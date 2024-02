Manelyk González confiesa que abortó a los 15 años: 'Llegué al matadero' | VIDEO

La influencer Manelyk González confesó que sufrió un aborto a los 15 años y fue un momento muy difícil para ella llegar a una clínica clandestina para hacerse el procedimiento, ya que en ese entonces todavía no se legalizaba la interrupción del embarazo.

La exconcursante de Acapulco Shore señaló que a los 15 años tuvo un novio al que calificó de “barbaján”, porque vendía marihuana en el centro de Tlalpan. Indicó que con él fue su primera vez y que desde que descubrieron el placer lo hacían todo el tiempo sin ningún tipo de protección.

Manelyk González y su traumático aborto

Manelyk señaló que se enteró de que estaba embarazada e le llamó a su hermana, quien aparentemente tenía la vida perfecta, y a quién ella admiraba mucho.

“Mi hermana mayor fue quien me ayuda, ella tenía la vida perfecta, le marco y le cuento, me llevó con un doctor... él me dice que me van a llevar a una clínica, le dijimos a los papás de mi pareja, me lleva mi hermana. Llego a la clínica, la más horrorosa que te puedas imaginar, fría, fea, yo pensaba que me iba a morir”, contó la influencer.

La panelista de La casa de los famosos 2024 recordó que sintió que llegó al matadero para hacerse el aborto.

“Si llegaba a un matadero, yo lo veía así. Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va a estar bien, me empiezan a amarrar, me dejan ahí como 5 minutos, te pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento, llega el doctor, me anestesió y bye, desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos y eso me daba vueltas”, recordó la joven.

Manelyk González recordó que los papás de su novio la hicieron sentir que no estaba sola, así como su hermana, pero dentro del quirófano sí estaba sola.

Una vez que abortó dijo que su mamá se dio cuenta porque la veía muy mal y cuando le confesó lo que pasó ella y su mamá comenzaron a llevarse mejor solo por un breve periodo de tiempo. Después volvieron sus conflictos.

Manelyk dijo que su aborto le trajo consecuencias en su vida actual, pues se dio cuenta que muchas actitudes que tiene son por lo que le pasó a los 15 años, además de que intentó embarazarse de su exnovio Jawy y nunca pudo.