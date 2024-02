La casa de los famosos 2024: Manelyk destroza a Leslie Gallardo: 'Patética, inventada'

Manelyk González y Leslie Gallardo son enemigas desde que salieron juntas en Acapulco Shore, y Mane no ha ocultado que no la soporta ahora que las dos participan en La casa de los famosos 2024.

Manelyk González hizo un live en su cuenta de Instagram mientras se arreglaba para ir a los TikTok Awards 2024 y ahí le preguntaron sobre el papel de Leslie Gallardo en La casa de los famosos 2024.

Manelyk asegura que los integrantes de la casa le tienen miedo a Leslie porque es novia de Emilio Osorio y creen que por eso tiene un gran apoyo fuera del programa.

“Los tontos de adentro piensan que ella es fuerte y que no la van a nominar. Se la pasa llorando de: ‘Tú me enseñaste a mi niña interna’. De qué hablas llevas dos meses con él. Bueno ya encontró el amor de su vida, se aman. ¿En realidad ustedes creen que es un buen contenido lo que está dando?”, dijo la influencer mientras la peinaban para la alfombra roja.

Mane contra Leslie jajsjjss la amo y luego le dijo nadaquervienta🤣🤣#LCDLF4

“A mí me parece patética, me parece invitadísima, me parece súper actuada. Está siendo un papel asqueroso. No sé qué es peor: tenerla ahí adentro o tenerla que aguantar en todas las galas”, mencionó la creadora de contenido.

Asimismo recordó que en la gala pasada de La casa de los famosos 2024, ella quería tirarle hate, pero que la producción la paró para que no lo hiciera.

Fans dicen que La casa de los famosos dicen que Leslie le copia a Mane

Los usuarios de Internet aseguran que Leslie Gallardo está copiando a Manelyk González, pues hace unos días hubo una pelea en la que discutió con Thalí García y le dijo que nunca le iba a volver a hablar, que sería como si no existiera.

Los fans señalaron que esas fueron las mismas palabras que Mane le dijo a ella cuando estuvieron en Acapulco Shore.