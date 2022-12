Manelyk González responde a quienes la critican por delgada: "dejen de chin***"

Manelyk González no se dejó criticar por gente envidiosa y sin que hacer que la han atacado porque según está muy delegada, y emitió una fuerte respuesta a sus detractores.

Manelyk hizo un live en su Instagram en el que habló acerca de todos los comentarios no solicitados que muchas personas han hecho sobre su cuerpo.

“Últimamente me están criticando bien cab*** que porque estoy muy flaca, que si me quité las boobies, que tantita tortilla, que así. Y nunca nos habían criticado por eso, eso es nuevo. Es novedad”, inició en su mensaje.

Manelyk señaló que su pérdida de peso ocurrió debido a la caída que sufrió en “Las estrellas bailan en Hoy”, pues se está recuperando del golpe y no ha podido hacer ejercicio, cosa que ha derivado en pérdida de masa muscular.

“Mis amigos me lo dicen: ‘Estás muy flaca’, mi mamá me lo dice, yo lo noto, pero a mi me gusta estar así. Aparte yo sé que apenas empiece a entrenar en dos semanas recupero pues el cu***, las piernas”, remarcó.

“Y la verdad es que yo después de la caída si algo me daba pavor, pavor, era enmarranarme, o sea, no quería; cuidé muchísimo, pero muchísimo como nunca mi alimentación y me gusta. Me gusta cómo me veo. Así que dejen de chin***”, sentenció Manelyk al final de su video.