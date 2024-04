Una triste noticia decepcionó a los amantes del anime, pues MAPPA, el estudio detrás de obras como Shingeki no kyojin, canceló los planes que tenían para la continuación de Yuri!!! on Ice, el anime que salvó a la compañía de la bancarrota y cuya segunda parte los fans esperaron por muchos años.

La espera ya terminó pero no para bien, pues ahora los fans de Yuri!!! On Ice se han quedado sin un futuro para esta historia sobre amor en el hielo, pues los planes para lanzar una continuación al anime en forma de película han sido cancelados de manera inesperada por MAPPA, quien hace siete años anunció la llegada de Yuri!!! On Ice the Movie: Ice Adolescence.

¿Qué es y de qué trata Yuri!!! On Ice?

Yuri!!! On Ice fue todo un fenómeno al momento de estrenarse en 2016. Se trataba de una serie animada japonesa que abordaba la historia de Yuri, un joven patinador que un día reciba la oportunidad para trabajar con Víctor, un legendario patinador ruso que será coach del japonés y con quien tendrá una relación que rosa entre lo laboral, la amistad y el amor.

Más allá de la llamativa premisa, uno de los factores que más gustó al público fue la animación, pues si bien en algunos momentos podía llegar a lucir un tanto burda, los momentos sobre hielo lucían sumamente delicados y hasta mágicos, además de que los personajes estaban llenos de carisma y conquistaron instantáneamente a la audiencia alrededor del mundo, quiénes habían esperado pacientemente por la llegada de nuevo material sobre esta historia, que hasta ahora se quedó en una sola temporada.

MAPPA cancela el futuro de Yuri!!! On Ice

Fue a través de un comunicado que MAPPA reveló que habían detenido la producción de la próxima película de Yuri!!! On Ice, así como que cancelarían el proyecto, sin ahondar en los motivos detrás de esta decisión:

「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」

製作中止のお知らせ



"YURI!!! on ICE the movie : ICE ADOLESCENCE" Cancellation Notice

“Nos disculpamos profundamente por no poder satisfacer las expectativas de todos aquellos que han estado esperando y han seguido apoyándonos a lo largo de estos años. El comité de producción y el personal han estado en constantes discusiones para crear y entregar la película, pero debido a diversas circunstancias, hemos tenido que tomar la difícil decisión de detener la producción” expresaba en el texto.

La noticia resultó devastadora para los seguidores de Yuri!!! On Ice, quienes mostraron su descontento en redes sociales. Incluso el actor de voz de Victor Nikiforov, Junichi Suwabe, expresó: "También estoy muy triste porque hay fans en todo el mundo que lo han estado esperando con ansias. Espero que algún día, de alguna forma, la línea en la que viven Victor y sus amigos vuelva a representarse”.

Reaccionan fans a cancelación de Yuri On Ice

lo que me pone aún más triste es que yuri on ice era un anime original de mappa no existe una novela o un manga para tener más contenido solo tenemos 12 capítulos y un trailer de una película que jamás sucedió VOY A LLORAR pic.twitter.com/JEGKGRZOxM — leslie ✿ TTPD (@swftgumi) April 19, 2024

Regresenme a la época donde la única pelea que teníamos en Yuri on Ice con Mappa era si esto fue un beso o un abrazo (obviamente era un beso y no acepto lo contrario) pic.twitter.com/fssihN1YPg — Eli ֶָ (L) 🪷 (@Elizabetxdd) April 19, 2024