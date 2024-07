Marco Antonio Regil ataca a Shanik Berman por decir que estaba enamorado de su mamá: 'anda muy afectada'

Marco Antonio Regil, no soportó la lengua llena de veneno de la detestada Shanik Berman y le respondió porque la conductora de origen judío se atrevió decir en “La casa de los famosos México 2” que el conductor estaba enamorado de su mamá y que por eso no se ha casado con ninguna mujer.

Cabe recordar que Shanik Berman afirmó que Marco Antonio Regil no ha podido casarse debido a la sobreprotección de su madre, pues la dinámica que tenía con ella lo habría dejado lastimado y traumado, pues ella le decía que era su novio y así se lo presentaba a la gente.

"Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito y la mamá le decía 'tú eres mi novio', entonces lo presentaba él es mi novio él es mi pareja", dijo Shanik.

"Y lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía ‘si tú sales con un hombre, yo me mato, yo me hago daño’", agregó la mujer que le lloró de rodillas a Pepillo Origen por andar de “hocicona”.

Ante ello, Marco Antonio Regil fue interceptado por la prensa de farándula para preguntarle su opinión respecto a las palabras que pronunció Shanik Berman, ante lo cual criticó a la judía porque ni siquiera conoció a su mamá, además de que no estudios en psicología.

"No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque sino nada más está inventado para que le vaya bien en el show, no tiene pies ni cabeza lo que dice, no sé de dónde saca esas cosas", expresó.

"Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es como para andarla metiendo en chismes y reality shows, creo que le está haciendo falta ética a la niña Shanik, le deseo mucha suerte, pero que no anda utilizando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show, le deseo mucho éxito", remarcó.