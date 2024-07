Potro y Shanik Berman se pelean en 'La casa de los famosos México 2' porque no quiso dormir con ella

Potro Caballero y Shanik Berman protagonizaron la primera pelea en el interior de “La casa de los famosos México 2”, pues la “periodista” de farándula no soportó que el ex “Acapulco Shore” la rechazó a la hora de tener la oportunidad de dormir con ella.

Todo comenzó porque la Jefa retó a Potro de dormir con Shanik para recuperar su maleta, ante lo cual el influencer se negó argumentando respeto a su pareja. Incluso, el famoso no quiso acostarse en la misma cama que la señora, ni aunque les pusieran almohadas en medio, pues sabía que la producción iba a hace todo lo posible para propiciar un encuentro delicioso entre ambos.

La negativa de Potro de no dormir con ella no le pareció a Shanik Berman, quien no dudó en llamarlo “pirujo” muy a su manera, pues le dijo que cuando estuvo en “Acapulco Shore” se “aventó” a todas las mujeres del programa.

Se calentaron los ánimos en la casa.



Shanik Vs Potro #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/NS5uVWhmB0 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 24, 2024

“Resulta que se aventó a todo Aca Shore y ahora es muy persignado”, le dijo Shanik toda indignada y alborotada, diciéndole al sujeto que ahora era “santo” y en varias ocasiones le dijo “San Potro” e incluso hizo un llamado para que le rezaran.

Potro Caballero se fastidió de la ardida de Shanik Berman y le dijo que sus palabras no le daban risa: “Ustedes está diciendo bromas que nadie se ha reído y lo ha dicho tres o cuatro veces, ya no está chistoso”.

Esto fue criticado por los fans, pues le recordaron al Potro que a él le gusta hacerle bromas a sus compañeros, pero que cuando le toca no se aguanta el muy chillón, por lo que exigieron a la Jefa que el influencer sea el primer eliminado de “La casa de los famosos México 2”.

“Todo el día riéndose y burlándose de Shanik y ahora que le tocó anda de llorón”, “ya saquen a ese chilletas de la casa, da asco” y “Hagamos trending el #fuerapotro por atacar a las mujeres y ser una chillón”, le dijeron.