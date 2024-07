¿Quiénes han sido los novios de Briggitte Bozzo? La joven habitante de La Casa de los Famosos México 2

Briggitte Bozzo tiene tan solo 22 años, por lo que es una de las integrantes más jóvenes de La Casa de los Famosos México 2. La actriz venezolana abrió su corazón este lunes, al revelar los abusos que ha vivido de parte de sus novios en el pasado.

En ese sentido, Briggitte Bozzo reveló que no solo uno de sus novios abusó de ella en el pasado, sino que la grabó y ha comerciado el video a través de plataformas virtuales, lo cual la ha afectado profundamente y le tocó sanar, aunque a la fecha no se atreve a iniciar una nueva relación con nadie.

Ahora, te contamos qué se sabe sobre los novios de la joven figura de televisión y redes sociales, quien ha trabajado desde los 3 años en el medio del espectáculo y ha estado en el ojo público en más de una ocasión gracias a su vida amorosa.

Los novios de Briggitte Bozzo

No son demasiadas las relaciones públicas y oficiales que ha tenido Briggitte Bozzo a lo largo de su vida y presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores en cada una de ellas. Te contamos:

Conrado Villagra

Conrado Villagra es el único novio oficial que ha tenido Briggitte Bozzo. La relación se hizo público y terminó de manera abrupta cuando el modelo argentino acusó a la venezolana de haberle sido infiel con su vecina.

"Tuve una relación de tres años que me hizo mi... Es un narcisista, yo estuve dependiente de él; súper tóxico, yo estaba en mi momento de crecimiento en redes sociales y subió conmigo. Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal, me hacía sentir muy mal”, contó Briggitte sobre él.

Como tal no mencionó su nombre dentro de La Casa de los Famosos México 2, pero sus propios seguidores han relacionado lo que narró con el influencer.

Stefano

Briggi Bozzo habló de un novio venezolano, con quien salió después de que terminó con Conrado. quien abusó sexualmente de ella y publicó el video de ellos mientras tenían relaciones sexuales.

"Después salió con un venezolano, durante un mes y medio, algo que me pega es que él publicó un video sexual… Se le hizo fácil y un día me grabó en su casa sin mi consentimiento, en su casa, yo no tenía ni idea que tenía una cámara en su casa y lo publicó”, contó.