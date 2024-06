Este miércoles 19 de junio, Shanik Berman fue destapada como la tercera participante de “La casa de los famosos México 2”, lo cual generó mucho disgusto entre los fans, pues la conductora de farándula es una de las personalidades que más disgustos ha generado entre los amantes del chisme y sus propios colegas por su nefasta personalidad. Por ello, la gente se dio a la tarea a revivir aquella polémica declaración en la que la señora afirmó que odia a los perros, cosa imperdonable en la humanidad.

En su estaría en “La casa de los famoso México 2”, hasta ahora Shanik Berman se encontrará cara a cara con Mario Bezares, polémico ex patiño de Paco Stanely a quien seguramente le inventará chismes o le sacará información que de mucho de qué hablar sobre el asesinato de su ex jefe… pues es lo único por lo que es conocido el enemigo de Paul Stanley.

Polémica, atrevida y es mi tercer habitante... ¿Están listos para ver a @shanikberman en #LaCasaDeLosFamososMX? ¡Bienvenida! #LCDLFMXPróximamente pic.twitter.com/1jASij1JVg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 19, 2024

Ahora, el odio de Shanik Berman hacia los perros fue dado a conocer por Pepillo Origel, periodista al que la señora le inventó un romance y al que luego le rogó llorando y de rodillas que la perdonara por “hocicona”.

Pepillo fue a “Montse & Joe”, junto con Shanik Berman, y ahí contó que en una ocasión la invitó a su casa y terminó corriendo porque le dijo que odiaba a los perros… cuando el famoso tiene varios lomitos a quien ama y considera parte fundamental de su vida y familia.

Cuando la invitada le dijo que le daban asco los perros, Juan José Origel la invitó a retirarse porque no iba a sacar a sus perros de la casa sólo para darle el gusto a la ridícula, pues sus cachorros estaba más que acostumbrados a estar al interior de su hogar.

"No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa. Primero están ellos", dijo fúrico Pepillo.

Shanik Berman se une a los confirmados de La casa de los famosos México #lcdlfmx #shanikberman pic.twitter.com/rT9gkOr6o9 — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 19, 2024

Ante ello, Shanik Berman reiteró su odio hacia los perros y dijo que detestaba su olor, sus cariños de cachorro y que se le acercaran, y reveló el triste motivo por el que no los quiere: de niña sus papás la menospreciaron, pelusearon e hicieron a un lado porque preferían a los perritos.

"Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros", dijo toda triste.

Como era de esperarse, los fans detestaron que Shanik Berman odie a los perritos y le dejaron comentarios llenos de desprecio como: “Uds son los mejores, Shanik ni sabe lo que habla, los perros son los mejores amigos del mundo”, “ya supera tus traumas ridícula, los perros no tienen la culpa de que tus padres hayan sido unos oje***”, “Shanik la bruja del oeste! Así tendrá su alma y su corazón, no me cae nada buen esa viejita!”, “Cállate Shanik, no sabes ni de chismes” y “Ningún perro se acercaría al hueso de la Shanik, ellos eligen buenas personas”.