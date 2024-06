Shanik Berman se suma a 'La casa de los famosos México 2'

La polémica conductora y periodista de farándula Shanik Berman fue destapada como la tercera participante de “La Casa de los Famosos México 2”, lo cual agarró a todos en curva y por sorpresa, pues nadie se esperaba que alguien como ella estuviera en el reality.

Fue a través de las redes oficiales de “La Casa de los Famosos México 2” donde se hizo el polémico e inesperado anunció, junto a un video en el que Shanik Berman hace unos extraños gestos al interior de una caja, como si estuviera atrapada y disfrutara ser vista por los demás.

“Polémica, atrevida y es mi tercer habitante... ¿Están listos para ver a @shanikberman en #LaCasaDeLosFamososMX? ¡Bienvenida!”, fue el mensaje con el que se acompañó la revelación.

Hasta ahora, Shanik Berman no ha emitido alguna declaración respecto a su participación en “La casa de los famosos México 2”, pero los fans del reality que lanzó al estrellato a Wendy Guevara esperan que la señora diga algo sobre cómo podría ser su interacción con el cancelado Mario Bezares y la random Briggitte Bozzo

¿Por qué es famosa Shanik Berman?

Cabe destacar que Shanik Berman es una personalidad de la farándula detestada por muchas personas, especialmente por Pepillo Origel, quien hace unos meses la llamó “ocicona” por haberle inventado un romance.

Tras ver que Pepillo se enojó con ella, Shanik Berman desató el cringe al ponerse a llorar en la tv en vivo y porque además le fue a rogar entre lágrimas y de rodillas a su colega para que la perdonara.

“Dicen que no tengo dignidad, que soy un asco. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que no valgo nada. Es lo que están diciendo en redes. Lo que está diciendo la gente de mí es que yo no valgo nada, que soy una porquería, que de dónde salió mi hija tan inteligente si yo soy una descerebrada”, le dijo llorándole en las rodillas al famoso periodista.

CRITICAN A SHANIK BERMAN POR PEDIRLE PERDÓN A PEPILLO ORIGEL DE RODILLAS DURANTE PROGRAMA.



Los conductora decidió ponerle punto final al pleito con su colega, pero la manera en la que lo hizo le valió una ola de críticas.



Show o no, Shanik Berman se ganó la crítica del público… pic.twitter.com/mHw2Dm4ZkO — SÚPER STEREO MILED (@noticiasmiled) December 12, 2023

“La casa de los famosos México 2” aún no tiene fecha de estreno, pero los fans esperan que Shanik Berman se ponga a llorar adentro o sacando chismes todos inventados.