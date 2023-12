Critican a Shanik Berman por rogarle de rodillas a Pepillo Origel que la perdone: 'que no valgo nada'

Shanik Berman no soportó las burlas que ha desatado por su polémica con Pepillo Origel y le respondió a toda la gente que la criticó por arrodillársele al conductor para pedirle disculpas, luego de que este la atacó por haberle inventado chismes de una pareja.

Y es que se hizo viral un video en el se Shanik Berman va al foro de “Con permiso”, el programa de Pepillo Origel, exclusivamente a pedirle perdón por las declaraciones que había hecho sobre él, pero lo que llamó la atención y desató cringe fue que la rubia se arrodilló para rogarle al famoso que expiara sus culpas, hecho que se convirtió en uno de los momentos más incomodos en la tv de 2023.

CRITICAN A SHANIK BERMAN POR PEDIRLE PERDÓN A PEPILLO ORIGEL DE RODILLAS DURANTE PROGRAMA.



Los conductora decidió ponerle punto final al pleito con su colega, pero la manera en la que lo hizo le valió una ola de críticas.



Show o no, Shanik Berman se ganó la crítica del público… pic.twitter.com/mHw2Dm4ZkO — SÚPER STEREO MILED (@noticiasmiled) December 12, 2023

Tras recibir y críticas y comentarios como: “señora, tenga dignidad y deje de ser una ridícula” y “sólo la gente sin dignidad hace eso, y se ve que Pepillo más que disfrutarlo estaba que se moría de cringe, Shanik fue al programa de Maxine Woodside, “Todo para la mujer” para hablar nuevamente de su sentir, como si se tratase de una noticia relevante.

“Me siento muy triste porque me han hecho pedazos, a lo mejor con justa razón. Estoy teniendo ataques de ansiedad. Fui al programa de Pepillo el viernes, con Martha Figueroa, y les pedí perdón a los dos”, inició en sus palabras.

Shanik Berman continuó de la manera en la que ya es conocida, llorando y entre lágrimas, lamentando que por sus modos la gente le dijo que "no tiene dignidad" y que "da asco".

“Dicen que no tengo dignidad, que soy un asco. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que no valgo nada. Es lo que están diciendo en redes. Lo que está diciendo la gente de mí es que yo no valgo nada, que soy una porquería, que de dónde salió mi hija tan inteligente si yo soy una descerebrada”, apuntó llorosa.

Finalmente, los conductores del programa le dijeron a Shanik que sí fue un error arrodillársele a Pepillo Origel, pero que eso no justificaba todo el hate que estaba recibiendo.