Shanik Berman llora porque la demandaron y porque tardó 2 horas en llegar a su programa (VIDEO)

La periodista Shanik Berman lloró en pleno programa en vivo, porque dijo que se enteró de que la habían demandado y porque hizo dos horas de camino a su programa.

Durante la transmisión, Shanik Berman dijo que estaba muy mal porque su producción le “hizo una muy mala jugada”.

Contó que le mandaron una notificación de demanda, pero que en Grupo Fórmula no la quisieron recibir.

“Me llegó una notificación otra vez de un juzgado que no quisieron recibir en Fórmula y no sé quién me está demandando o qué esté pasando”, dijo Shanik Berman entre lágrimas.

Asimismo, la periodista de espectáculos dijo que su productora no la llamó por teléfono para decirle que no fuera al programa, por lo que tuvo que hacerse dos horas de camino.

“A mí productora le dio flojera hablarme por teléfono para decirme que no viniera hasta acá. Hice dos horas y media para llegar porque se le hizo muy complicado a mi productora marcar ocho números para avisar que no viniera”, contó con lágrimas en los ojos Shanik Berman.

La co-conductora de Shanik Berman se enlazó con Shanik por videollamada a distancia y comentó que lamentaba que hubo una falla en la comunicación. Pero la periodista seguía molesta y dijo: “No hubo falla, es que no hubo comunicación”.