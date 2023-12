Yailin la más viral se muestra con la cara llena de golpes ¿le pegaron?

Yailin la más viral desató la preocupación de quienes la consideran una persona relevante a seguir, pues se dio a conocer una foto en la que aparece con la cara completamente golpeada y herida, lo cual generó especulaciones de que su nuevo novio, el polémico Tekashi 69, la había agredido físicamente.

La fotografía que ha desatado polémica muestra a Yailin aparente inconsciente, o con los ojos cerrados por el dolor, mientras está como recostada, resaltan de la imagen los golpes ensangrentados que tiene en diversas partes del rostro.

La foto generó tanta polémica que la “influencer” decidió hacer una transmisión en vivo y lo que le contó a sus seguidores los dejó completamente helados y llenos de ira.

Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, Yailin sufrió un accidente con Takeshi, pero no uso esa palabra como un eufemismo para señalar indirectamente que le había pegado, sino que literalmente tuvieron un percance de tránsito en el que ella resultó herida.

“Yo pasé por un accidente con Dani. O sea, fuimos a una discoteca. Salimos a la discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chill (tranquilo), para no preocupar, yo no dije nada”, explico la famosa.

Yailin afirmó que fue una de sus ex empleadas quien filtró la imagen y que ella misma había inventado chismes diciendo que supuestamente las lesiones que tenía habían sido ocasionadas por el rapero.

“Esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo qué se debe, qué no se le debe. Esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1, 700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo. No lo quiere mandar diciendo que teme por su vida”, sentenció.