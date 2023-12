Hospitalizan de emergencia a Lesslie Polinesia, ¿su bebé corre peligro?

La influencer Lesslie Polinesia, quien está embarazada, causó preocupación entre sus millones de fans, luego de que se revelara que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que llegó de emergencia al nosocomio y aunque no dijo exactamente qué le pasó parece que fue algo grave, pues la youtuber hizo una reflexión sobre que la vida puede ser muy frágil.

En el video que publicó, Lesslie Polinesia aparece en una cama de hospital con suero intravenoso, además de que se nota en su rostro una expresión de angustia.

“Polinesios hermosos, desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar que me estaba pasando. Estamos en el hospital, pero bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo, siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias. Estamos bien, lo más importante es que bebé está bien”, dijo la creadora de contenido.

Te puede interesar Lesslie Polinesia revela el género de su bebé con espectacular VIDEO ¿Es niño o niña?

Asimismo, señaló que ya se encuentra en observación porque ya está fuera de peligro ella y su bebé.

Sin embargo, dejó preocupados a los fans porque mencionó una reflexión sobre disfrutar la vida y aprovecharla porque es muy frágil, lo que hace pensar a los fans que lo que le pasó fue grave.

La vida es muy efímera y hay que disfrutarla, abrazar esos momentos siempre Lesslie Polinesia

Lesslie Polinesia revela si espera niño o niña

Lesslie Polinesia sorprendió a sus fans hace unos meses al anunciar que está embarazada. Lo hizo a través de un emotivo video en el que contó que a partir de ese momento su contenido iba a tener un giro diferente pues se iba a enfocar en su experiencia como mamá primeriza.

La youtuber está documentando su embarazo en los canales de YouTube que tiene con sus hermanos. La creadora de contenido ha dicho que su bebé ha sido muy deseado.

Lesslie Polinesia revela si su bebé es niño o niña Foto: Especial

Sus hermanos Karen y Rafa le hicieron su fiesta de revelación de género, en la que, con ayuda de sus perritos, dieron a conocer que Lesslie Polinesia tendrá una niña.

¿Quién es el papá del bebé de Lesslie Polinesia?

Lesslie Polinesia hizo un video en el que respondió preguntas de su embarazo y señaló que uno de los cuestionamientos que más le hacen sus fans es porqué nunca saca al papá del bebé. A lo que la creadora de contenido dijo que su pareja decidió no ser figura pública y no tener redes sociales y por ese motivo no reveló su identidad. Sin embargo, su novio sí sale en videos con Los Polinesios, pero con la cara tapada.

Lesslie dijo que nunca van a encontrar la identidad de su novio, pero los fans sí descubrieron quién es, porque lo captaron en eventos acompañándola.

Se llama Kundavi, de acuerdo con las filtraciones es un chico originario de Oaxaca y en ese estado su familia tiene un restaurante llamado Tierra del Sol. Lo vieron con ella desde 2022.