Patti Smith es hospitalizada de emergencia, ¿está grave? Esto fue lo que le pasó

La famosa cantante Patti Smith asustó a sus fans, luego de que fue hospitalizada de emergencia, lo que desató la preocupación de sus fanáticos a nivel mundial.

De acuerdo con la información, la artista que tiene 76 años de edad, fue ingresada de emergencia al hospital público de Bolonia, al norte de Italia, donde permaneció 24 horas en observación, informó el centro médico.

El nosocomio emitió un comunicado sobre el estado de salud de Patti Smith y reveló que la cantante fue internada el 12 de diciembre y tras un día de estar hospitalizada fue dada de alta y se encuentra bien de salud. "Tras un breve periodo de observación en Medicina de Urgencias en el Hospital Maggiore de la Azienda USL de Bolonia, Patti Smith ha sido dada de alta hoy en buen estado de salud", indicó el hospital en su página de Internet.

La propia cantante publicó en sus redes sociales una fotografía, después de haber sido dada de alta, junto al equipo médico que la atendió en el hospital.

Patti Smith acompañó la instantánea con un mensaje en el que agradeció las atenciones del equipo médico que estuvo con ella.

“Agradeciendo a todos en el hospital por su ayuda y guía. Siento mucho que tuvimos que cancelar conciertos en Bolonia y Venecia. Regresaré pronto. Esto es también para agradecer a todos los equipos médicos a nivel mundial, para quienes atienden las necesidades de la gente, especialmente aquellos altruistamente sirviendo bajo fuego, todos los médicos, enfermeras, asistentes”, escribió la cantante en el mensaje.

“También quiero dar las gracias a todos por enviar mensajes de amor y preocupación. Estoy descansando, como el doctor lo ordenó, agradecido haber tenido tanto cuidado, aunque ser dolorosamente consciente de que muchos no tienen tanta suerte”, concluyó su mensaje la cantante.

¿Qué le pasó Patti Smith para ser hospitalizada?

Aunque la propia cantante habló de su estado de salud en redes sociales, no explicó exactamente cuál fue el malestar o la enfermedad que la llevaron al hospital, pero se sabe que se sintió mal justo ante de su concierto en Bolonia, motivo por el cual fue cancelado. Sin embargo, la cantante no había salido todavía del hospital y no sabía cuánto tiempo estaría ahí por lo que también canceló su show en Venecia que sería este 14 de diciembre.