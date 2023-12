María Victoria no estará en las mañanitas de la Virgen por primera vez en 70 años

Después de 70 años de tradición, María Victoria no asistirá a las mañanitas de la Virgen de Gadalupe, reveló Álex Kaffie. La noticia sorprendió y preocupó al medio del espectáculo, puesto que la actriz del Cine de Oro ha demostrado a través del tiempo que es una fiel devota de la santa, motivo por el cual debería haber pasado algo grave para evitar que llegara a la villa como cada año.

Si bien sabemos de famosos devotos a la Virgen de Guadalupe, María Victoria marcó historia al ser la artista que año con año acudía en vísperas del cumpleaños de la santa a la villa para agradecer sus benciciones y dedicar una canción a la "morenita".

"Doña María Victoria de 96 años y la fallecida Lola Beltrán son las pioneras en cantarle 'Las Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe, ambas participaron hace 72 años en la primera ceremonia que se realizó de este tipo", señaló Kaffie.

¿Por qué se ausentará María Victoria de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo con el periodista, el motivo detrás de que la actriz no esté presente en esta ocasión tiene que ver con su avanzada edad y con los cuidados que requiere por lo mismo. "Por primera vez, María Victoria no participará de forma presencial en las 'Mañanitas a la Virgen de Guadalupe', como lo ha venido haciendo desde hace 70 años", indicó el periodista en su canal de YouTube de Villanovisión.

"La edad de la cantante, sepa usted que ella tiene 96 años, le impide ya salir de su casa, por eso es que el 12 de diciembre, se presentará de manera remota en las mañanitas a Santa María de Guadalupe". señaló posteriormente Kaffie

De modo remoto, la actriz no se perderá de la celebración, a pesar de no poder vivirla en carne propia una vez más y de no poder interpretar un tema. Sin embargo, Televisa se encargará de transmitir el número musicl del 2010 que la cantante reaizó a la Vigen.

´La actriz se habría presentado junto a grandes artistas como Lucero y Daniela Romo este 2023 Especial

A pesar de su avanzada edad, y las complicaciones que pueden surgir de lo mismo, María Victoria solicitó el año pasado estar presente en Las Mañanitas a la Virgen, por lo cual apareció en silla de ruedas.

La actriz actualmente se encuentra fuera de la vida pública. Segun familiares, si bien esto anteriormente se debía a que temía contagiarse de Covid-19, finalmente sucedió de manera permanente con la intención de poder descansar y vivir con tranquilidad. Su hija Teté ha confirmado que su madre sufre de vértigo, por lo cual debe tomarun medicamento para controlarlo, pero no se le conocen otras enfermedades graves.