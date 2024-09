Mariana Echeverría afirma que la engañaron en 'Cuéntamelo Ya!': 'segunda humillación nacional'

Mariana Echeverría, detestada ex participante de “La casa de los famosos México 2”, salió a afirmar nuevamente que la gente en la TV la está humillando por las atrocidades que cometió cuando estaba dentro del reality, pues ahora la señora dijo que en el programa “Cuéntamelo Ya!” la engañaron cuando ella sólo iba a hablar de su experiencia en el show que termina este domingo.

Cabe recordar que la visita de Mariana Echeverría a “Cuéntamelo Ya!” fue el pasado 21 de agosto y fue para dar una entrevista sobre lo que vivió en La Casa de los Famosos México. Esto fue al poco tiempo de que la sacaron del reality y al mismo tiempo de que todo el mundo la estaba cancelando.

Mariana Echeverria no tiene Amigas, si las tuvieran le dirían que lo mejor que puede Hacer es, desaparecer de las Redes. Esperar a que haya otra Casa de los Famosos y rogar que en esa Temporada alguien sea Peor de Repugnante SER HUMANO, que ella. pic.twitter.com/mHxo6nMMIx — La Verga En Papas (@LaVergaEnPapass) September 28, 2024

A través de un live en su Instagram, Mariana Echeverría afirmó que en el programa “Cuéntamelo ya!” no sólo la engañaron sino que la humillaron y traicionaron como nunca en su vida, pese a que colaboró ahí por 15 años.

Según ella, el personal de la producción le aseguró que la iban a tratar bien, cosa que al parecer no sucedió.

“Voy a Cuéntamelo ya, programa donde llevo 15 años yendo, donde 15 años he estado ahí, donde una conductora falta y yo ahí voy, todo. Llego y Nino Canún me dice que ahí no me va a pasar lo que me pasó en ‘Hoy’, que ahí me van a tratar super bien, que voy a contestar las preguntas que yo quiera, que yo me sienta cómoda, que voy a pasar un momento agradable”, lamentó.

Agregó que en el programa le pasaron videos de Raúl Magaña, Faisy y Tania Riquenes, quienes la criticaron brutalmente sin derecho a réplica.

Mariana Echeverría diciendo que no ofendió a nadie /// Mariana Echeverría dentro de #LaCasaDeLosFamososMx



🤡 DE VERDAD CREE QUE LA GENTE NO TIENE MEMORIA? 🤡 HIPÓCRITA #LCDFMX2 #LCDFMX pic.twitter.com/MZ6yFSAkv3 — David Arellano (@DavidHernare) September 27, 2024

“Sin dejarme hablar, apenas voy a comenzar a hablar o decir y ya me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo y que tuvieron 20 años para decirme las cosas o ‘sacarlo a la luz’, porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, ha inventarme cosas, entonces, cuando termino ya ni siquiera me dejan hablar y me llevan unos mangos”, dijo.

“Me acabas de dar una puñalada por la espalda. Me acabas de decir que yo me sienta cómoda", sin embargo, Nino "se justificó diciendo que había sido problema de edición”, remarcó la famosa “Lady mangos”.