Mariana Echeverría ataca a la productora de 'Hoy' por 'humillarla'; 'se le ocurre llamarme pen***'

Mariana Echeverría se convirtió en una de las “celebridades” más detestadas de todo el país tras sus atrocidades cometidas en “La casa de los famosos México 2”, y ahora la señora conocida en redes como “la liosa Lady Mango” está generando polémica de nuevo, pues ahora afirmó que la productora de “Hoy” la insultó y que en el matutino sólo la invitaron para humillarla.

Según Mariana Echeverría, en el programa matutino la atacaron al ponerle a las cuatro conductoras principales, a quienes llamó la “Santa Insumisión”, pues acabó llorando y ofreciendo disculpas por todo lo soez que dijo durante en “La casa de los famosos México 2”.

En pocas palabras #MarianaEcheverria se está deslindado de TODO LO QUE HIZO, dando la versión de que así es el juego y que es el reflejo de la SOCIEDAD.



Ojalá alguien pudiera sentarla y decirle que ESA ES SU PERSONALIDAD que es una 💩 aunque quiera venir hacerse la INOCENTE.… pic.twitter.com/QKRQVvi25x — LA FARÁNDULA MX (@LaFarandulaMex) August 20, 2024

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario (...) Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie,” afirmó Echeverría.

“Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro, estando todas las personas ahí,” agregó la señora.

Mariana Echeverría dijo que se enteró después de los presuntos insultos de la productora de Hoy hacia ella:

"Yo me enteré después, ni siquiera la vi, y me aguanté la humillación que pasé ahí. Dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave lo que dije, ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie. Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni al Paul, ni al ‘Negro’, ni a nadie", remarcó.

"Me lo aguanté porque iba saliendo de La Casa de los Famosos, llegas toda vulnerable, no sabes ni qué. Te avientan a los leones y no sabes ni qué está pasando", remarcó la famosa “Lady mango”.