¿Mariana Echeverría regresa a 'Me caigo de risa? Esto afirmó Mau Nieto

Mariana Echeverría es una de las ex integrantes de “La casa de los famosos México 2” más detestadas por el pueblo de México, por la manera en la que violentó a sus compañeras, especialmente Briggitte Bozzo y Gala Montes. Por ello los fans esperan que en los proyectos en los que estaba, como “Me caigo de risa”, se le hayan cerrado las puertas. Al respecto, Mau nieto, integrante de programa y “alacrán” de Ricardo O’Farrill, tiene una información que dasatará enojo entre los fans.

En entrevista con el programa de radio “La Caminera”, que conducen Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia, Mau Nieto habló acerca del posible regreso de Mariana Echeverría al programa del Canal 5 liderado por Faisy.

Después de ser vetada de Televisa y Univisión, Mariana Echeverría publicó una historia eligiendo contenido de “Netflix”, principal competencia de Vix.🥴#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LZYogX6LvJ — Jorge Sosa (@georgedlasredes) August 30, 2024

Lamentablemente, sus palabras desataron furia e inconformidad hacia los fans de “Me caigo de risa”: “Voy a ser brutalmente honesto: no lo sé… supongo que sí va a regresar”, contestó Nieto.

Tras ello, Mau Nieto le preguntó a Tania Rincón: “¿En Hoy estabas en día que fue Mariana?”. Ella le dijo que sí, ante lo cual el comediante agregó: “Qué incómodo, ¿no? Para el espectador”.

La audacia de MARRANA Echeverría de criticar el cuerpo de Gala Montes refiriéndose a ella como “torona”. Ojalá que soporte esa cerda lo que le espera afuera de la casa porque cosechamos lo que sembramos 💋.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFM2 #LCDLFMX2 pic.twitter.com/KQxb0qExHa — Perrincesa 🐩👑 (@princesaperris) August 10, 2024

“¿Por qué me aventaste la pelota a mí? Yo estaba en la banca”, le respondió Tania, ante lo cual Mau Nieto reafirmó: “Yo voy a soltar el chisme, porque realmente no es chisme porque no sé, es pura especulación”.

“Quiero pensar que sí va a estar porque ha estado en todas, y esta no la empezó porque estaba en La Casa. Y ya cuando íbamos a acabar, era de ‘Cumple sus compromisos’”, agregó Mau Nieto, dejado alerta a los fans de “Me caigo de risa”, pues en redes sociales han manifestado que no quieren que la conductora se vuelva a incorporar al programa por todas las actitudes nefastas y agresivas que tuvo dentro de “La casa de los famosos México 2”.